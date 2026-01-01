Bugünkü KGEN Fiyatı

Bugünkü KGEN (KGEN) fiyatı $ 0,2004 olup, son 24 saatte % 2,45 değişim gösterdi. Mevcut KGEN / USD dönüşüm oranı KGEN başına $ 0,2004 şeklindedir.

KGEN, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- KGEN şeklindedir. Son 24 saat içinde KGEN, $ 0,1926 (en düşük) ile $ 0,2032 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KGEN, son bir saatte -%0,10 ve son 7 günde +%11,51 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 92,81K seviyesine ulaştı.

KGEN (KGEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 92,81K$ 92,81K $ 92,81K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 200,40M$ 200,40M $ 200,40M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki KGEN piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 92,81K. Dolaşımdaki KGEN arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 200,40M.