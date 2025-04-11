Kusama (KSM) Nedir?

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

Kusama, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Kusama yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Kusama Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Kusama, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte KSM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Kusama fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Kusama Fiyat Geçmişi

KSM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak KSM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Kusama fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Kusama (KSM) Satın Alma

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KSM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KSM / VND ₫ 343,589.4 1 KSM / AUD A$ 21.306 1 KSM / GBP ￡ 10.184 1 KSM / EUR € 11.792 1 KSM / USD $ 13.4 1 KSM / MYR RM 59.228 1 KSM / TRY ₺ 510.004 1 KSM / JPY ¥ 1,927.724 1 KSM / RUB ₽ 1,115.416 1 KSM / INR ₹ 1,154.276 1 KSM / IDR Rp 227,118.61 1 KSM / KRW ₩ 19,034.03 1 KSM / PHP ₱ 763.8 1 KSM / EGP ￡E. 688.09 1 KSM / BRL R$ 78.658 1 KSM / CAD C$ 18.626 1 KSM / BDT ৳ 1,628.502 1 KSM / NGN ₦ 21,405.696 1 KSM / UAH ₴ 554.76 1 KSM / VES Bs 951.4 1 KSM / PKR Rs 3,757.628 1 KSM / KZT ₸ 6,924.986 1 KSM / THB ฿ 448.632 1 KSM / TWD NT$ 433.49 1 KSM / AED د.إ 49.178 1 KSM / CHF Fr 10.854 1 KSM / HKD HK$ 103.85 1 KSM / MAD .د.م 124.62 1 KSM / MXN $ 272.556

Kusama Kaynağı

Kusama hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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