Bugünkü Lifeform Fiyatı

Bugünkü Lifeform (LFT) fiyatı $ 0,0062 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut LFT / USD dönüşüm oranı LFT başına $ 0,0062 şeklindedir.

Lifeform, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 4536. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 LFT şeklindedir. Son 24 saat içinde LFT, $ 0,0062 (en düşük) ile $ 0,0062 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,5833313380234302 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,005437372504690078 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LFT, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 28,70K seviyesine ulaştı.

Lifeform (LFT) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.4536 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 28,70K$ 28,70K $ 28,70K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,20M$ 6,20M $ 6,20M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Lifeform piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 28,70K. Dolaşımdaki LFT arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,20M.