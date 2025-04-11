LUFFY (LUFFY) Nedir?

"Luffy, 2021 Ağustos ayında yatırımcılar ve hayranlar için bütün bir ekosistem inşa etmek amacıyla kuruldu. Luffy, modernize edilmiş araçlar, gelişmiş DeFi platformları, eğitim, P2E oyunları, meta evren ve dünya standartlarında sanat eserlerinin yanı sıra düşük ücretli anime ve manga sanatçılarına yardımcı olmak için yatırımcılar ve hayranlara, güvenli ve heyecan verici bir alan yaratıyor. Luffy'nin misyonu ""Meme ve anime tokenlerinin lideri olmak"" şeklinde özetlenebilir. Luffy, en güvenli ve köklü blok zinciri olan ""Ethereum ağı"" üzerine inşa edilmiş, yatırımcıların ve hayranların merkezsiyetsiz kalmasına olanak tanıyan, topluluk odaklı bir tokendir. ""Luffy, başlatılmasından bu yana her vaadini tutarlı bir şekilde yerine getirdi. Amacımız, gerçek dünya hizmetlerine sahip güvenilir bir token oluşturmaktır. Sadakatimiz benzersizdir. Çabalarımızdan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz ve güncel yenilikler ortaya çıktıkça yol haritamızı düzenli olarak güncelleyeceğiz."" - Luffy Ekibi"

LUFFY, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, LUFFY yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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LUFFY Fiyat Geleceği Tahmini

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LUFFY Fiyat Geçmişi

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LUFFY (LUFFY) Satın Alma

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LUFFY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LUFFY / VND ₫ 0.923076 1 LUFFY / AUD A$ 0.0000576 1 LUFFY / GBP ￡ 0.00002736 1 LUFFY / EUR € 0.00003168 1 LUFFY / USD $ 0.000036 1 LUFFY / MYR RM 0.00015912 1 LUFFY / TRY ₺ 0.0013698 1 LUFFY / JPY ¥ 0.00518112 1 LUFFY / RUB ₽ 0.00301104 1 LUFFY / INR ₹ 0.00310104 1 LUFFY / IDR Rp 0.6101694 1 LUFFY / KRW ₩ 0.0511362 1 LUFFY / PHP ₱ 0.00205056 1 LUFFY / EGP ￡E. 0.0018486 1 LUFFY / BRL R$ 0.00021096 1 LUFFY / CAD C$ 0.00005004 1 LUFFY / BDT ৳ 0.00437508 1 LUFFY / NGN ₦ 0.05750784 1 LUFFY / UAH ₴ 0.0014904 1 LUFFY / VES Bs 0.002556 1 LUFFY / PKR Rs 0.01009512 1 LUFFY / KZT ₸ 0.01860444 1 LUFFY / THB ฿ 0.00120528 1 LUFFY / TWD NT$ 0.00116424 1 LUFFY / AED د.إ 0.00013212 1 LUFFY / CHF Fr 0.00002916 1 LUFFY / HKD HK$ 0.000279 1 LUFFY / MAD .د.م 0.0003348 1 LUFFY / MXN $ 0.00073188

LUFFY Kaynağı

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