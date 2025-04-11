Mirror Protocol (MIR) Nedir?

MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project.

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Mirror Protocol Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Mirror Protocol, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte MIR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Mirror Protocol fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Mirror Protocol Fiyat Geçmişi

MIR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak MIR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Mirror Protocol fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Mirror Protocol (MIR) Satın Alma

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MIR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MIR / VND ₫ 376.15347 1 MIR / AUD A$ 0.023472 1 MIR / GBP ￡ 0.0111492 1 MIR / EUR € 0.0129096 1 MIR / USD $ 0.01467 1 MIR / MYR RM 0.0648414 1 MIR / TRY ₺ 0.5581935 1 MIR / JPY ¥ 2.1113064 1 MIR / RUB ₽ 1.2269988 1 MIR / INR ₹ 1.2636738 1 MIR / IDR Rp 248.6440305 1 MIR / KRW ₩ 20.8380015 1 MIR / PHP ₱ 0.8356032 1 MIR / EGP ￡E. 0.7533045 1 MIR / BRL R$ 0.0859662 1 MIR / CAD C$ 0.0203913 1 MIR / BDT ৳ 1.7828451 1 MIR / NGN ₦ 23.4344448 1 MIR / UAH ₴ 0.607338 1 MIR / VES Bs 1.04157 1 MIR / PKR Rs 4.1137614 1 MIR / KZT ₸ 7.5813093 1 MIR / THB ฿ 0.4911516 1 MIR / TWD NT$ 0.4744278 1 MIR / AED د.إ 0.0538389 1 MIR / CHF Fr 0.0118827 1 MIR / HKD HK$ 0.1136925 1 MIR / MAD .د.م 0.136431 1 MIR / MXN $ 0.2982411

Mirror Protocol Kaynağı

Mirror Protocol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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