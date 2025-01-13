MILC Platform Fiyatı(MLT)
Bugün için MILC Platform (MLT) mevcut fiyatı 0.0222 USD ve mevcut piyasa değeri $ 2.76M USD. MLT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar MILC Platform Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.54K USD
- Gün içindeki MILC Platform fiyat değişimi -1.55%
- Dolaşımdaki arz: 124.42M USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için MILC Platform fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0003495
|-1.55%
|30 Gün
|$ -0.01684
|-43.14%
|60 Gün
|$ -0.00119
|-5.09%
|90 Gün
|$ -0.0279
|-55.69%
En güncel MILC Platform fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
+0.49%
-1.55%
-16.39%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MILC platformu, Alman 'Welt der Wunder TV" tarafından yaratılan ilk canlı Medya Metaverse'dir. Profesyonel medya endüstrisini hayranlarına doğrudan bağlayan, önde gelen iş ve eğlence Metaverse'lerinden biri olmayı hedefliyor.
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MILC Platform hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
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Miktar
1 MLT = 0.0222 USD