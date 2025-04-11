New Kind of Network (NKN) Nedir?

NKN, açık, merkezi olmayan ve topluluk tarafından paylaşılan blok zinciri teknolojisi tarafından yönlendirilen yeni bir ağ altyapısı ve ekosistem türüdür. NKN, kullanıcıları aşırı ağ bant genişliğini paylaşmaya teşvik eder, ekipman hizmeti sağlayıcılarına ağ kaynaklarını etkin bir şekilde tahsis etmelerinde yardımcı olur ve karşılığında ekonomik faydalar elde etmek için bireyleri ve işletmeleri diğer düğümler için veri iletim hizmetleri sağlamak üzere ağa katılmak üzere daha fazla düğüm kurmaya teşvik eder.

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New Kind of Network Fiyat Geleceği Tahmini

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New Kind of Network Fiyat Geçmişi

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NKN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NKN / VND ₫ 506.15334 1 NKN / AUD A$ 0.031584 1 NKN / GBP ￡ 0.0150024 1 NKN / EUR € 0.0173712 1 NKN / USD $ 0.01974 1 NKN / MYR RM 0.0872508 1 NKN / TRY ₺ 0.7513044 1 NKN / JPY ¥ 2.835651 1 NKN / RUB ₽ 1.6510536 1 NKN / INR ₹ 1.7007984 1 NKN / IDR Rp 334.576221 1 NKN / KRW ₩ 28.0795578 1 NKN / PHP ₱ 1.1243904 1 NKN / EGP ￡E. 1.0130568 1 NKN / BRL R$ 0.1158738 1 NKN / CAD C$ 0.0274386 1 NKN / BDT ৳ 2.3990022 1 NKN / NGN ₦ 31.5334656 1 NKN / UAH ₴ 0.817236 1 NKN / VES Bs 1.40154 1 NKN / PKR Rs 5.5354908 1 NKN / KZT ₸ 10.2014346 1 NKN / THB ฿ 0.6614874 1 NKN / TWD NT$ 0.6383916 1 NKN / AED د.إ 0.0724458 1 NKN / CHF Fr 0.0159894 1 NKN / HKD HK$ 0.152985 1 NKN / MAD .د.م 0.183582 1 NKN / MXN $ 0.401709

New Kind of Network Kaynağı

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