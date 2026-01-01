Bugünkü Nullora Fiyatı

Bugünkü Nullora (NULLORA) fiyatı $ 0,0000000002175 olup, son 24 saatte % 18,42 değişim gösterdi. Mevcut NULLORA / USD dönüşüm oranı NULLORA başına $ 0,0000000002175 şeklindedir.

Nullora, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- NULLORA şeklindedir. Son 24 saat içinde NULLORA, $ 0,00000000017988 (en düşük) ile $ 0,00000000022561 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NULLORA, son bir saatte +%4,37 ve son 7 günde +%32,54 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 639,99K seviyesine ulaştı.

Nullora (NULLORA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 639,99K$ 639,99K $ 639,99K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,35$ 4,35 $ 4,35 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri OP

Şu anki Nullora piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 639,99K. Dolaşımdaki NULLORA arzı -- olup, toplam arzı 20000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,35.