Ontology Gas (ONG) Nedir?

ONG (Ontology Gas), Ontology ağının kullanım hakkını temsil eden Ontology ağının ikinci yardımcı programı simgesidir. Ontology'nin çalışması, çeşitli düğüm türlerinin desteğini gerektirir.Ontology, ağ katkısının telafisi olan çeşitli düğüm türlerinin işletim ücretlerini, ONG'yi ödeyerek ağın istikrarını ve güvenliğini garanti eder.

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Ontology Gas Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Ontology Gas, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ONG fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Ontology Gas fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Ontology Gas Fiyat Geçmişi

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Ontology Gas (ONG) Satın Alma

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ONG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ONG / VND ₫ 4,599.9954 1 ONG / AUD A$ 0.285246 1 ONG / GBP ￡ 0.136344 1 ONG / EUR € 0.157872 1 ONG / USD $ 0.1794 1 ONG / MYR RM 0.792948 1 ONG / TRY ₺ 6.82617 1 ONG / JPY ¥ 25.79772 1 ONG / RUB ₽ 14.93505 1 ONG / INR ₹ 15.448134 1 ONG / IDR Rp 3,040.67751 1 ONG / KRW ₩ 254.82873 1 ONG / PHP ₱ 10.2258 1 ONG / EGP ￡E. 9.208602 1 ONG / BRL R$ 1.054872 1 ONG / CAD C$ 0.249366 1 ONG / BDT ৳ 21.802482 1 ONG / NGN ₦ 286.580736 1 ONG / UAH ₴ 7.42716 1 ONG / VES Bs 12.7374 1 ONG / PKR Rs 50.307348 1 ONG / KZT ₸ 92.712126 1 ONG / THB ฿ 6.0099 1 ONG / TWD NT$ 5.80359 1 ONG / AED د.إ 0.658398 1 ONG / CHF Fr 0.145314 1 ONG / HKD HK$ 1.39035 1 ONG / MAD .د.م 1.66842 1 ONG / MXN $ 3.65079

Ontology Gas Kaynağı

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