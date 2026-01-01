Bugünkü OpenGPU Fiyatı

Bugünkü OpenGPU (OPENGPU) fiyatı $ 0,000000008568 olup, son 24 saatte % 0,54 değişim gösterdi. Mevcut OPENGPU / USD dönüşüm oranı OPENGPU başına $ 0,000000008568 şeklindedir.

OpenGPU, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- OPENGPU şeklindedir. Son 24 saat içinde OPENGPU, $ 0,000000008537 (en düşük) ile $ 0,000000008642 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OPENGPU, son bir saatte -%0,19 ve son 7 günde -%34,58 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,74K seviyesine ulaştı.

OpenGPU (OPENGPU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,74K$ 55,74K $ 55,74K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 85,68$ 85,68 $ 85,68 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki OpenGPU piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,74K. Dolaşımdaki OPENGPU arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 85,68.