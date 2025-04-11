Orchid (OXT) Nedir?

The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

Orchid, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Orchid yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- OXT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Orchid hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Orchid satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Orchid Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Orchid, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte OXT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Orchid fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Orchid Fiyat Geçmişi

OXT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak OXT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Orchid fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Orchid (OXT) Satın Alma

Nasıl Orchid satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Orchid Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

OXT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OXT / VND ₫ 1,693.58805 1 OXT / AUD A$ 0.1050195 1 OXT / GBP ￡ 0.050198 1 OXT / EUR € 0.058124 1 OXT / USD $ 0.06605 1 OXT / MYR RM 0.291941 1 OXT / TRY ₺ 2.5132025 1 OXT / JPY ¥ 9.49799 1 OXT / RUB ₽ 5.4986625 1 OXT / INR ₹ 5.6875655 1 OXT / IDR Rp 1,119.4913575 1 OXT / KRW ₩ 93.8207225 1 OXT / PHP ₱ 3.76485 1 OXT / EGP ￡E. 3.3903465 1 OXT / BRL R$ 0.388374 1 OXT / CAD C$ 0.0918095 1 OXT / BDT ৳ 8.0270565 1 OXT / NGN ₦ 105.510912 1 OXT / UAH ₴ 2.73447 1 OXT / VES Bs 4.68955 1 OXT / PKR Rs 18.521741 1 OXT / KZT ₸ 34.1339795 1 OXT / THB ฿ 2.212675 1 OXT / TWD NT$ 2.1367175 1 OXT / AED د.إ 0.2424035 1 OXT / CHF Fr 0.0535005 1 OXT / HKD HK$ 0.5118875 1 OXT / MAD .د.م 0.614265 1 OXT / MXN $ 1.3441175

Orchid Kaynağı

Orchid hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Orchid Hakkında Diğer Sorular Bugünkü Orchid (OXT) fiyatı nedir? Canlı Orchid (OXT) fiyatı, 0.06605 USD . Orchid (OXT) varlığının piyasa değeri nedir? Orchid varlığının mevcut piyasa değeri, $ 64.71M USD . Mevcut OXT arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0.06605 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. Orchid (OXT) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut Orchid (OXT) arzı, 979.78M USD . Orchid (OXT) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-04-12 tarihi itibarıyla, en yüksek Orchid (OXT) fiyatı, 1.0366 USD . Orchid (OXT) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? Orchid (OXT) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 1.17M USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

Zihin Ağı (FHE) Nedir? Tam Kılavuz: Tam Homomorfik Şifreleme Kripto Tokenı Zihin Ağı’na hoş geldiniz, tam homomorfik şifrelemeyi (FHE) kullanarak verilerin yalnızca iletim sırasında değil, hesaplama süresince şifreli kaldığı sıfır güven dijital ekosistemi oluşturan öncü bir proje. Zihin Ağı’nın yerel tokenı $FHE, AI ve blok zinciri çağında güvenliğe yaklaşımımızı yeniden tanımlayan bu devrim niteliğindeki protokolü destekliyor.

Unite (UNITE) Nedir? Mobil Oyunlar için İlk L3 Blok Zincirine Tam Kılavuz Bu makale, Unite’ın temel teknolojisinden piyasa potansiyeline ve aradaki her şeye kadar kapsamlı bir keşif sunmaktadır.