Particle Network Logosu

Particle Network Fiyatı(PARTI)

USD

Particle Network (PARTI) Canlı Fiyat Grafiği

$0.1892
$0.1892$0.1892
+1.12%(1D)

PARTI Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Particle Network (PARTI) mevcut fiyatı 0.1893 USD ve mevcut piyasa değeri $ 44.11M USD. PARTI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Particle Network Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.70M USD
- Gün içindeki Particle Network fiyat değişimi +1.12%
- Dolaşımdaki arz: 233.00M USD.

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PARTI Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Particle Network fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.002096+1.12%
30 Gün$ +0.1393+278.60%
60 Gün$ +0.1393+278.60%
90 Gün$ +0.1393+278.60%
Bugünkü Particle Network Fiyatı Değişimi

Bugün, PARTI, $ +0.002096 (+1.12%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Particle Network 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0.1393 (+278.60%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Particle Network 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PARTI değişimi $ +0.1393 (+278.60%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Particle Network 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0.1393 (+278.60%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

PARTI Fiyat Bilgisi

En güncel Particle Network fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.1673
$ 0.1673$ 0.1673

$ 0.1904
$ 0.1904$ 0.1904

$ 0.433
$ 0.433$ 0.433

+2.60%

+1.12%

+0.47%

PARTI Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 44.11M
$ 44.11M$ 44.11M

$ 2.70M
$ 2.70M$ 2.70M

233.00M
233.00M 233.00M

Particle Network (PARTI) Nedir?

Particle Network, zincir soyutlamasına güç veren, Web3 genelinde kullanıcıları ve likiditeyi sorunsuz bir şekilde birleştiren Katman 1'dir. Özünde, kullanıcılara tüm zincirler genelinde tek bir hesap ve birleşik bakiye sağlayan Evrensel Hesaplar bulunmaktadır. Bu hesaplar, Particle Network'ün L1 blok zinciri olan Particle Chain tarafından koordine edilir ve güvence altına alınır. Böylece tüm Web3 ekosisteminde sorunsuz bir deneyim sağlanır. Tüm zincirleri birleştiren L1 olarak Particle, milyarlarca kullanıcının her zincirdeki dApp'lere sorunsuz bir şekilde katılmasını ve bunlarla etkileşime girmesini sağlayarak kitlesel benimsemenin temelini oluşturmakta ve Açık Web'in birleştirilmesinde vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Web3'ün en büyük zincir soyutlama altyapısı olan Particle Network'ün Evrensel Hesapları, kullanıcıların, verilerin ve likiditenin parçalanmasını çözerek gerçekten sorunsuz bir zincirler arası deneyim yaratır.

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Particle Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Particle Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PARTI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Particle Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Particle Network Fiyat Geçmişi

PARTI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PARTI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Particle Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Particle Network (PARTI) Satın Alma

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PARTI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PARTI / VND
4,853.8413
1 PARTI / AUD
A$0.30288
1 PARTI / GBP
0.143868
1 PARTI / EUR
0.166584
1 PARTI / USD
$0.1893
1 PARTI / MYR
RM0.836706
1 PARTI / TRY
7.202865
1 PARTI / JPY
¥27.24027
1 PARTI / RUB
15.785727
1 PARTI / INR
16.306302
1 PARTI / IDR
Rp3,208.474095
1 PARTI / KRW
268.891185
1 PARTI / PHP
10.782528
1 PARTI / EGP
￡E.9.720555
1 PARTI / BRL
R$1.109298
1 PARTI / CAD
C$0.263127
1 PARTI / BDT
23.005629
1 PARTI / NGN
302.395392
1 PARTI / UAH
7.83702
1 PARTI / VES
Bs13.4403
1 PARTI / PKR
Rs53.083506
1 PARTI / KZT
97.828347
1 PARTI / THB
฿6.337764
1 PARTI / TWD
NT$6.121962
1 PARTI / AED
د.إ0.694731
1 PARTI / CHF
Fr0.153333
1 PARTI / HKD
HK$1.467075
1 PARTI / MAD
.د.م1.76049
1 PARTI / MXN
$3.848469

Particle Network Kaynağı

Particle Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Particle Network Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

PARTI
USD

1 PARTI = 0.1893 USD

Al-Sat

PARTIUSDT
$0.1893
$0.1893$0.1893
+7.49%

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