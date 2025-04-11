Pell Network (PELL) Nedir?

Pell Network, BTCFi'yi kriptoekonomik güvenlik alanında yaygınlaştırmak ve Bitcoin'in güvenlik potansiyelini tamamen ortaya çıkarmak için BTC restaking tarafından yönlendirilen bir Omnichain Merkeziyetsiz Onaylanmış Hizmet Ağı kurmuştur. Pell, stake edenler için sermaye verimliliğini artırır ve geliştiricilere onaylanmış hizmetler oluşturmak için verimli, güvenli ve uygun fiyatlı bir yol sunar. Öncü Omnichain BTC Restaking Ağımızı temel alan Pell, yapay zekâ odaklı merkeziyetsiz Finans (DeFAI) için kapsamlı bir omnichain altyapısı oluşturmaya yönelik genişlemeyi hızlandıracaktır.

Pell Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Pell Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Pell Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Pell Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PELL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Pell Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Pell Network Fiyat Geçmişi

PELL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PELL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Pell Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Pell Network (PELL) Satın Alma

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PELL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PELL / VND ₫ 96.820416 1 PELL / AUD A$ 0.0060416 1 PELL / GBP ￡ 0.00286976 1 PELL / EUR € 0.00332288 1 PELL / USD $ 0.003776 1 PELL / MYR RM 0.01668992 1 PELL / TRY ₺ 0.1436768 1 PELL / JPY ¥ 0.5433664 1 PELL / RUB ₽ 0.31488064 1 PELL / INR ₹ 0.32526464 1 PELL / IDR Rp 63.9999904 1 PELL / KRW ₩ 5.3636192 1 PELL / PHP ₱ 0.21508096 1 PELL / EGP ￡E. 0.1938976 1 PELL / BRL R$ 0.02212736 1 PELL / CAD C$ 0.00524864 1 PELL / BDT ৳ 0.45889728 1 PELL / NGN ₦ 6.03193344 1 PELL / UAH ₴ 0.1563264 1 PELL / VES Bs 0.268096 1 PELL / PKR Rs 1.05886592 1 PELL / KZT ₸ 1.95139904 1 PELL / THB ฿ 0.12642048 1 PELL / TWD NT$ 0.12211584 1 PELL / AED د.إ 0.01385792 1 PELL / CHF Fr 0.00305856 1 PELL / HKD HK$ 0.029264 1 PELL / MAD .د.م 0.0351168 1 PELL / MXN $ 0.07676608

Pell Network Kaynağı

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