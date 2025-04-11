Pi Network (PI) Nedir?

Pi Network, yaygın erişilebilirlik ve gerçek dünyada kullanım için tasarlanmış bir sosyal kripto para birimi, geliştirici platformu ve ekosistemdir. Blok zinciri ekosistemi üzerine inşa edilen uygulamaları desteklerken, kullanıcıların mobil dostu bir arayüz kullanarak Pi madenciliği ve işlemlerini yapmalarını sağlar. Pi, 19 milyondan fazla kimliği doğrulanmış (yerel KYC çözümü aracılığıyla) ve 10 milyondan fazla Mainnet'e taşınmış 60 milyondan fazla etkileşimli kullanıcıya sahiptir.

Pi Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Pi Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Pi Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Pi Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Pi Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Pi Network Fiyat Geçmişi

PI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Pi Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Pi Network (PI) Satın Alma

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PI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PI / VND ₫ 15,530.49729 1 PI / AUD A$ 0.9630471 1 PI / GBP ￡ 0.4603244 1 PI / EUR € 0.5330072 1 PI / USD $ 0.60569 1 PI / MYR RM 2.6771498 1 PI / TRY ₺ 23.0525614 1 PI / JPY ¥ 87.1103358 1 PI / RUB ₽ 50.4236925 1 PI / INR ₹ 52.1741366 1 PI / IDR Rp 10,265.9306635 1 PI / KRW ₩ 860.3523605 1 PI / PHP ₱ 34.52433 1 PI / EGP ￡E. 31.1021815 1 PI / BRL R$ 3.5614572 1 PI / CAD C$ 0.8419091 1 PI / BDT ৳ 73.6095057 1 PI / NGN ₦ 967.5534336 1 PI / UAH ₴ 25.075566 1 PI / VES Bs 43.00399 1 PI / PKR Rs 169.8475898 1 PI / KZT ₸ 313.0145351 1 PI / THB ฿ 20.2785012 1 PI / TWD NT$ 19.5940715 1 PI / AED د.إ 2.2228823 1 PI / CHF Fr 0.4906089 1 PI / HKD HK$ 4.6940975 1 PI / MAD .د.م 5.632917 1 PI / MXN $ 12.3197346

Pi Network Kaynağı

Pi Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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