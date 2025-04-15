2025’in 1. Çeyreği MX Token Geri Alım ve Yakım
2025’in ilk çeyreğinde, MEXC toplamda 2,206,000 MX token yaktı, bu da dolaşımdaki arzı etkili bir şekilde azaltarak deflasyonist modeli güçlendirdi. Daha fazla bilgi edinin!
Public Masterpiece Fiyatı(PMT)
Bugün için Public Masterpiece (PMT) mevcut fiyatı 0 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. PMT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Public Masterpiece Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Public Masterpiece fiyat değişimi 0.00%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Public Masterpiece fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|0.00%
|30 Gün
|$ 0
|0.00%
|60 Gün
|$ 0
|0.00%
|90 Gün
|$ 0
|0.00%
Bugün, PMT, $ 0 (0.00%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.Public Masterpiece 30 Günlük Fiyat Değişimi
Son 30 gün içinde, fiyat $ 0 (0.00%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.Public Masterpiece 60 Günlük Fiyat Değişimi
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PMT değişimi $ 0 (0.00%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.Public Masterpiece 90 Günlük Fiyat Değişimi
90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ 0 (0.00%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
En güncel Public Masterpiece fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
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0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Public Masterpiece türünün ilk örneği, fiziksel sanat ve blok zinciri arasında köprü kuran benzersiz ve yenilikçi bir oluşumdur. Her bir sanat eserini başlangıçtan satışa kadar dijital sertifikalarla takip ederek özgünlüğe yeni bir ışık tutuyor. Hem sanatçılar hem de koleksiyoncular için adil alım satım imkanı sunarken, aynı zamanda yerel token PMT ve Loyalty-NFT'ler (değiştirilemeyen tokenler) aracılığıyla yaratıcı yatırım fırsatları sunarak benzersizliğini sürdürüyor. Sanatseverler yalnızca en sevdikleri eserlerin tadını çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda benzersiz bir Gerçek Dünya Varlığına (RWA) yatırım yaparken kendilerinden daha büyük bir yapının parçası olabiliyorlar. Tüm bunlar, sanatçıların üçüncü tarafların müdahalesi olmadan özgürlüklerini korumalarına izin verilerek gerçekleşiyor.
Public Masterpiece, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Public Masterpiece yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- PMT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Public Masterpiece hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.
Kapsamlı kaynaklarımız, Public Masterpiece satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.
Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Public Masterpiece, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PMT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Public Masterpiece fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.
PMT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PMT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Public Masterpiece fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.
Nasıl Public Masterpiece satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Public Masterpiece Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.
|1 PMT / VND
₫0
|1 PMT / AUD
A$0
|1 PMT / GBP
￡0
|1 PMT / EUR
€0
|1 PMT / USD
$0
|1 PMT / MYR
RM0
|1 PMT / TRY
₺0
|1 PMT / JPY
¥0
|1 PMT / RUB
₽0
|1 PMT / INR
₹0
|1 PMT / IDR
Rp0
|1 PMT / KRW
₩0
|1 PMT / PHP
₱0
|1 PMT / EGP
￡E.0
|1 PMT / BRL
R$0
|1 PMT / CAD
C$0
|1 PMT / BDT
৳0
|1 PMT / NGN
₦0
|1 PMT / UAH
₴0
|1 PMT / VES
Bs0
|1 PMT / PKR
Rs0
|1 PMT / KZT
₸0
|1 PMT / THB
฿0
|1 PMT / TWD
NT$0
|1 PMT / AED
د.إ0
|1 PMT / CHF
Fr0
|1 PMT / HKD
HK$0
|1 PMT / MAD
.د.م0
|1 PMT / MXN
$0
Public Masterpiece hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
2025’in ilk çeyreğinde, MEXC toplamda 2,206,000 MX token yaktı, bu da dolaşımdaki arzı etkili bir şekilde azaltarak deflasyonist modeli güçlendirdi. Daha fazla bilgi edinin!
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