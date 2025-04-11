PortugalNationalTeam (POR) Nedir?

Dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Portekiz, son Avrupa Şampiyonu ve aynı zamanda 2019'da ilk UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı. Portekiz'in 26 kişilik Euro kadrosundan, Kaptan Cristiano da dahil olmak üzere, altısı şu anda Socios.com kadrosundaki kulüplerde oynuyor. Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva ve Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) ve João Félix (Atletico de Madrid). Portekiz Milli Takımı Taraftar Tokeni (POR), bir kripto para birimidir ve Chiliz platformunda çalışır.

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POR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 POR / VND ₫ 16,987.1625 1 POR / AUD A$ 1.053375 1 POR / GBP ￡ 0.5035 1 POR / EUR € 0.583 1 POR / USD $ 0.6625 1 POR / MYR RM 2.92825 1 POR / TRY ₺ 25.2015 1 POR / JPY ¥ 95.28075 1 POR / RUB ₽ 55.153125 1 POR / INR ₹ 57.04125 1 POR / IDR Rp 11,228.811875 1 POR / KRW ₩ 941.048125 1 POR / PHP ₱ 37.755875 1 POR / EGP ￡E. 34.006125 1 POR / BRL R$ 3.8955 1 POR / CAD C$ 0.920875 1 POR / BDT ৳ 80.513625 1 POR / NGN ₦ 1,058.304 1 POR / UAH ₴ 27.4275 1 POR / VES Bs 47.0375 1 POR / PKR Rs 185.77825 1 POR / KZT ₸ 342.373375 1 POR / THB ฿ 22.1805 1 POR / TWD NT$ 21.431875 1 POR / AED د.إ 2.431375 1 POR / CHF Fr 0.536625 1 POR / HKD HK$ 5.134375 1 POR / MAD .د.م 6.16125 1 POR / MXN $ 13.47525

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