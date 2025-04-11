Paris Saint-Germain (PSG) Nedir?

Paris Saint-Germain Fan Tokeni (PSG), Paris Saint-Germain Futbol Kulübü ("Paris Saint-Germain") taraftarlarına Socios uygulamasını ve hizmetlerini kullanarak kulüp kararları üzerinde tokenleştirilmiş bir etki payı veren bir fayda tokenidir.

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Paris Saint-Germain Fiyat Geçmişi

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PSG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PSG / VND ₫ 52,846.101 1 PSG / AUD A$ 3.2976 1 PSG / GBP ￡ 1.56636 1 PSG / EUR € 1.81368 1 PSG / USD $ 2.061 1 PSG / MYR RM 9.10962 1 PSG / TRY ₺ 78.44166 1 PSG / JPY ¥ 295.65045 1 PSG / RUB ₽ 172.60875 1 PSG / INR ₹ 177.67881 1 PSG / IDR Rp 34,932.19815 1 PSG / KRW ₩ 2,935.8945 1 PSG / PHP ₱ 117.39456 1 PSG / EGP ￡E. 105.77052 1 PSG / BRL R$ 12.11868 1 PSG / CAD C$ 2.86479 1 PSG / BDT ৳ 250.47333 1 PSG / NGN ₦ 3,292.32384 1 PSG / UAH ₴ 85.3254 1 PSG / VES Bs 146.331 1 PSG / PKR Rs 577.94562 1 PSG / KZT ₸ 1,065.10419 1 PSG / THB ฿ 69.00228 1 PSG / TWD NT$ 66.61152 1 PSG / AED د.إ 7.56387 1 PSG / CHF Fr 1.66941 1 PSG / HKD HK$ 15.97275 1 PSG / MAD .د.م 19.1673 1 PSG / MXN $ 42.06501

Paris Saint-Germain Kaynağı

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