pSTAKE Finance (PSTAKE) Nedir?

pSTAKE, stake edilen varlıkların likiditesinin kilidini açan likit bir stake protokolüdür. PoS tokenlerini stake edenler artık bu varlıkların likiditesini korurken varlıklarını stake edebilirler. Kullanıcılar, pSTAKE ile stake ederken stake ödülleri kazanır ve ayrıca ek getiri (stake ödüllerine ek olarak getiri) elde etmek için DeFi'de kullanılabilen 1:1 sabitlenmiş stake temsili tokenler (stkTOKENl'er) alır.

pSTAKE Finance, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, pSTAKE Finance yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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pSTAKE Finance Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, pSTAKE Finance, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PSTAKE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen pSTAKE Finance fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

pSTAKE Finance Fiyat Geçmişi

PSTAKE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PSTAKE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen pSTAKE Finance fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

pSTAKE Finance (PSTAKE) Satın Alma

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PSTAKE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PSTAKE / VND ₫ 276.384339 1 PSTAKE / AUD A$ 0.01713861 1 PSTAKE / GBP ￡ 0.00819204 1 PSTAKE / EUR € 0.00948552 1 PSTAKE / USD $ 0.010779 1 PSTAKE / MYR RM 0.04764318 1 PSTAKE / TRY ₺ 0.41003316 1 PSTAKE / JPY ¥ 1.5500202 1 PSTAKE / RUB ₽ 0.89735175 1 PSTAKE / INR ₹ 0.92796411 1 PSTAKE / IDR Rp 182.69488785 1 PSTAKE / KRW ₩ 15.31103055 1 PSTAKE / PHP ₱ 0.614403 1 PSTAKE / EGP ￡E. 0.55317828 1 PSTAKE / BRL R$ 0.06338052 1 PSTAKE / CAD C$ 0.01498281 1 PSTAKE / BDT ৳ 1.30997187 1 PSTAKE / NGN ₦ 17.21880576 1 PSTAKE / UAH ₴ 0.4462506 1 PSTAKE / VES Bs 0.765309 1 PSTAKE / PKR Rs 3.02264718 1 PSTAKE / KZT ₸ 5.57047941 1 PSTAKE / THB ฿ 0.3610965 1 PSTAKE / TWD NT$ 0.34859286 1 PSTAKE / AED د.إ 0.03955893 1 PSTAKE / CHF Fr 0.00873099 1 PSTAKE / HKD HK$ 0.08353725 1 PSTAKE / MAD .د.م 0.1002447 1 PSTAKE / MXN $ 0.21935265

pSTAKE Finance Kaynağı

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