PUMLx (PUMLX) Nedir?

PUML, Avustralya merkezli bir WEB3 Oyunlaştırılmış Sağlık, Refah ve Spor Platformudur. Tüketicilerle sağlıklı davranışları teşvik etmek ve ödüllendirmek için gamefi ve socialfi kullanan fiziksel ve zihinsel sağlık mücadeleleri yönetme konusunda uzmanız. Spor ve Sporcu NFT'leri, üyelerimizin giyilebilir sağlık verilerini toplarken insanları aktif ve sağlıklı olmaya motive etmek için kullanılmaktadır. Kitlesel bir tüketici Web2'den Web3'e Benimseme platformu olarak gamefi mücadelelerimizi Şirketler, Spor Markaları, Koşu Kulüpleri ve Web3 toplulukları için de uyguluyoruz.

PUMLx, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, PUMLx yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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PUMLx Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, PUMLx, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PUMLX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen PUMLx fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

PUMLx Fiyat Geçmişi

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PUMLx (PUMLX) Satın Alma

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PUMLx Kaynağı

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