QuantixAI (QAI) Nedir?

"Quantix Capital tarafından geliştirilen QuantixAI, sofistike bir algoritmik alım satım ekosistemi içinde likidite dinamiklerini optimize etmek için tasarlanmış Ethereum tabanlı bir token olan QAI Token'i tanıtıyor. Teknik olarak QuantixAI, Otomatik Regresif Entegre Hareketli Ortalama (ARIMA), Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Heteroskedastisite (GARCH) gibi istatistiksel modellerden ve Destek Vektör Makineleri (SVM) ve Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) ağları dahil olmak üzere makine öğrenimi algoritmalarından yararlanan bir dizi gelişmiş kantitatif ticaret stratejisini entegre ediyor. Gerçek zamanlı veri işleme yetenekleri, Apache Kafka gibi araçlarla geliştirilerek verimli veri alımı ve işlenmesi kolaylaştırılmıştır. "

QuantixAI, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, QuantixAI yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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QuantixAI Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, QuantixAI, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte QAI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen QuantixAI fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

QuantixAI Fiyat Geçmişi

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QuantixAI (QAI) Satın Alma

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QAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 QAI / VND ₫ 2,203,587.54 1 QAI / AUD A$ 137.504 1 QAI / GBP ￡ 65.3144 1 QAI / EUR € 75.6272 1 QAI / USD $ 85.94 1 QAI / MYR RM 379.8548 1 QAI / TRY ₺ 3,270.017 1 QAI / JPY ¥ 12,353.0156 1 QAI / RUB ₽ 7,188.0216 1 QAI / INR ₹ 7,404.5904 1 QAI / IDR Rp 1,456,609.951 1 QAI / KRW ₩ 122,247.0718 1 QAI / PHP ₱ 4,895.1424 1 QAI / EGP ￡E. 4,410.4408 1 QAI / BRL R$ 503.6084 1 QAI / CAD C$ 119.4566 1 QAI / BDT ৳ 10,444.2882 1 QAI / NGN ₦ 137,283.9936 1 QAI / UAH ₴ 3,557.916 1 QAI / VES Bs 6,101.74 1 QAI / PKR Rs 24,099.2948 1 QAI / KZT ₸ 44,412.9326 1 QAI / THB ฿ 2,879.8494 1 QAI / TWD NT$ 2,778.4402 1 QAI / AED د.إ 315.3998 1 QAI / CHF Fr 69.6114 1 QAI / HKD HK$ 666.035 1 QAI / MAD .د.م 799.242 1 QAI / MXN $ 1,748.879

QuantixAI Kaynağı

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