QUAI (QUAI) Nedir?

Quai Network, yeni bir küresel para sistemi olarak hizmet vermek üzere tasarlanmış, ölçeklenebilir ve programlanabilir bir İş İspatı blok zinciridir. Para birimini enerji ile birleştiren Quai, dünyanın ilk merkeziyetsiz enerji dolarını sunmaktadır. Quai, blok çekişmesini ortadan kaldırmak ve yıldırım hızında kesinlik sağlamak için Proof-of-Entropy-Minima adı verilen yeni nesil bir İş İspatı mutabakat mekanizmasından yararlanır. Quai Network, temel blok zinciri ilkelerinden ödün vermeden küresel ölçekli operasyonları desteklemek için gereken altyapıyı sağlar ve merkeziyetsizlik ile güvenliği korurken saniyede 50.000 işleme kadar verim sağlar.

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QUAI Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, QUAI, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte QUAI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen QUAI fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

QUAI Fiyat Geçmişi

QUAI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak QUAI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen QUAI fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

QUAI (QUAI) Satın Alma

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QUAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 QUAI / VND ₫ 2,071.7928 1 QUAI / AUD A$ 0.128472 1 QUAI / GBP ￡ 0.061408 1 QUAI / EUR € 0.071104 1 QUAI / USD $ 0.0808 1 QUAI / MYR RM 0.357136 1 QUAI / TRY ₺ 3.073632 1 QUAI / JPY ¥ 11.61904 1 QUAI / RUB ₽ 6.7266 1 QUAI / INR ₹ 6.956072 1 QUAI / IDR Rp 1,369.49132 1 QUAI / KRW ₩ 114.77236 1 QUAI / PHP ₱ 4.6056 1 QUAI / EGP ￡E. 4.146656 1 QUAI / BRL R$ 0.475104 1 QUAI / CAD C$ 0.112312 1 QUAI / BDT ৳ 9.819624 1 QUAI / NGN ₦ 129.073152 1 QUAI / UAH ₴ 3.34512 1 QUAI / VES Bs 5.7368 1 QUAI / PKR Rs 22.657936 1 QUAI / KZT ₸ 41.756632 1 QUAI / THB ฿ 2.7068 1 QUAI / TWD NT$ 2.613072 1 QUAI / AED د.إ 0.296536 1 QUAI / CHF Fr 0.065448 1 QUAI / HKD HK$ 0.6262 1 QUAI / MAD .د.م 0.75144 1 QUAI / MXN $ 1.64428

QUAI Kaynağı

QUAI hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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