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Rarible Fiyatı(RARI)

USD

Rarible (RARI) Canlı Fiyat Grafiği

$1.0672
$1.0672$1.0672
-0.04%(1D)

RARI Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Rarible (RARI) mevcut fiyatı 1.0672 USD ve mevcut piyasa değeri $ 19.70M USD. RARI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Rarible Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 79.79K USD
- Gün içindeki Rarible fiyat değişimi -0.04%
- Dolaşımdaki arz: 18.46M USD.

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RARI Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Rarible fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.000427-0.04%
30 Gün$ -0.2332-17.94%
60 Gün$ -0.545-33.81%
90 Gün$ -1.1003-50.77%
Bugünkü Rarible Fiyatı Değişimi

Bugün, RARI, $ -0.000427 (-0.04%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Rarible 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.2332 (-17.94%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Rarible 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, RARI değişimi $ -0.545 (-33.81%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Rarible 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -1.1003 (-50.77%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

RARI Fiyat Bilgisi

En güncel Rarible fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 1.0022
$ 1.0022$ 1.0022

$ 1.068
$ 1.068$ 1.068

$ 49.33
$ 49.33$ 49.33

+0.14%

-0.04%

-8.45%

RARI Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 19.70M
$ 19.70M$ 19.70M

$ 79.79K
$ 79.79K$ 79.79K

18.46M
18.46M 18.46M

Rarible (RARI) Nedir?

Rarible, an NFT-based digital collection and trading platform, has launched the governance token RARI, through which users can mint, buy and sell digital collections without any coding skills. With the increase in the number of users of the platform and the expansion of the market, the future plans to transform to a fully decentralized autonomous organization. Therefore, the governance token will manage the development and decision-making of the platform. RARI allows the most active creators and collectors on Rarible to vote for any platform upgrade and participate in management and review. RARI is not sold on the platform and can only be obtained through active participation in the platform. The team calls this method "Marketplace Liquidity Mining" (Marketplace Liquidity Mining). More than half of the total supply of RARI tokens are reserved for sellers and buyers on the Rarible market. The team will obtain RARI through weekly distribution based on the user's weekly purchases and sales.

Rarible, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Rarible yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

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- RARI staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
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Rarible Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Rarible, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte RARI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Rarible fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Rarible Fiyat Geçmişi

RARI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak RARI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Rarible fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Rarible (RARI) Satın Alma

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RARI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RARI / VND
27,364.0752
1 RARI / AUD
A$1.70752
1 RARI / GBP
0.811072
1 RARI / EUR
0.939136
1 RARI / USD
$1.0672
1 RARI / MYR
RM4.717024
1 RARI / TRY
40.617632
1 RARI / JPY
¥153.57008
1 RARI / RUB
88.993808
1 RARI / INR
91.896592
1 RARI / IDR
Rp18,088.13288
1 RARI / KRW
1,515.90424
1 RARI / PHP
60.787712
1 RARI / EGP
￡E.54.80072
1 RARI / BRL
R$6.253792
1 RARI / CAD
C$1.483408
1 RARI / BDT
129.696816
1 RARI / NGN
1,704.787968
1 RARI / UAH
44.18208
1 RARI / VES
Bs75.7712
1 RARI / PKR
Rs299.264224
1 RARI / KZT
551.518288
1 RARI / THB
฿35.729856
1 RARI / TWD
NT$34.52392
1 RARI / AED
د.إ3.916624
1 RARI / CHF
Fr0.864432
1 RARI / HKD
HK$8.2708
1 RARI / MAD
.د.م9.92496
1 RARI / MXN
$21.696176

Rarible Kaynağı

Rarible hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Rarible Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

RARI
USD

1 RARI = 1.0672 USD

Al-Sat

RARIUSDT
$1.0672
$1.0672$1.0672
+4.85%

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