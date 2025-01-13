RDEX Fiyatı(RDEX)
Bugün için RDEX (RDEX) mevcut fiyatı 0.00742 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. RDEX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar RDEX Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.92K USD
- Gün içindeki RDEX fiyat değişimi -3.00%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için RDEX fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0002295
|-3.00%
|30 Gün
|$ -0.00489
|-39.73%
|60 Gün
|$ -0.00267
|-26.47%
|90 Gün
|$ -0.00513
|-40.88%
En güncel RDEX fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-0.41%
-3.00%
-21.40%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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Miktar
1 RDEX = 0.00742 USD