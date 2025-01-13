Renewable Energy Fiyatı(RET)
Bugün için Renewable Energy (RET) mevcut fiyatı 0.0000000000579 USD ve mevcut piyasa değeri $ 1.16M USD. RET / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Renewable Energy Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 21.36K USD
- Gün içindeki Renewable Energy fiyat değişimi -10.82%
- Dolaşımdaki arz: 20,117.71T USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Renewable Energy fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0000000000070249
|-10.82%
|30 Gün
|$ -0.00000000003435
|-37.24%
|60 Gün
|$ -0.0000000000221
|-27.63%
|90 Gün
|$ -0.00000000000092
|-1.57%
En güncel Renewable Energy fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
+3.39%
-10.82%
-18.16%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Renewable Energy Token (RET), Binance Akıllı Zincir ağında 04 Ocak 2022'de oluşturulan ve tüm yenilenebilir enerji destekçileri için işlevsellik ve deneyim sağlamak üzere tasarlanmış bir BEP-20 tokenidir. Yenilenebilir enerji konusunda çevre dostu olan fiziksel projelerin oluşturulmasına katılmalarını sağlar. Ayrıca RET'e sahip olanlar hem yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasına katkıda bulunur hem de getirilerinden yararlanır.
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Renewable Energy hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
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Miktar
1 RET = 0.0000000000579 USD