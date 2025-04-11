REVV (REVV) Nedir?

REVV is the ERC-20 utility token that serves as the primary currency in branded motorsports blockchain games developed and published by Animoca Brands, including F1® Delta Time and upcoming titles based on MotoGP and Formula E. REVV is designed to enable true digital ownership of game assets, giving players freedom and control over in-game property - most of which is tokenized.

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REVV Fiyat Geleceği Tahmini

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REVV Fiyat Geçmişi

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REVV (REVV) Satın Alma

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REVV Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 REVV / VND ₫ 35.076888 1 REVV / AUD A$ 0.0021888 1 REVV / GBP ￡ 0.00103968 1 REVV / EUR € 0.00120384 1 REVV / USD $ 0.001368 1 REVV / MYR RM 0.00604656 1 REVV / TRY ₺ 0.05206608 1 REVV / JPY ¥ 0.1962396 1 REVV / RUB ₽ 0.11457 1 REVV / INR ₹ 0.11793528 1 REVV / IDR Rp 23.1864372 1 REVV / KRW ₩ 1.948716 1 REVV / PHP ₱ 0.07792128 1 REVV / EGP ￡E. 0.07020576 1 REVV / BRL R$ 0.00804384 1 REVV / CAD C$ 0.00190152 1 REVV / BDT ৳ 0.16625304 1 REVV / NGN ₦ 2.18529792 1 REVV / UAH ₴ 0.0566352 1 REVV / VES Bs 0.097128 1 REVV / PKR Rs 0.38361456 1 REVV / KZT ₸ 0.70696872 1 REVV / THB ฿ 0.04580064 1 REVV / TWD NT$ 0.04421376 1 REVV / AED د.إ 0.00502056 1 REVV / CHF Fr 0.00110808 1 REVV / HKD HK$ 0.010602 1 REVV / MAD .د.م 0.0127224 1 REVV / MXN $ 0.02792088

REVV Kaynağı

REVV hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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