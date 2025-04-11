Retard Finder Coin (RFC) Nedir?

$RFC, daha önce Elon Musk ile etkileşime girmiş olan @IfindRetards adlı Twitter hesabı tarafından çıkarılan bir token.

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Retard Finder Coin Fiyat Geleceği Tahmini

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Retard Finder Coin Fiyat Geçmişi

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Retard Finder Coin (RFC) Satın Alma

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RFC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RFC / VND ₫ 1,659.100905 1 RFC / AUD A$ 0.10288095 1 RFC / GBP ￡ 0.0491758 1 RFC / EUR € 0.0569404 1 RFC / USD $ 0.064705 1 RFC / MYR RM 0.2859961 1 RFC / TRY ₺ 2.4613782 1 RFC / JPY ¥ 9.304579 1 RFC / RUB ₽ 5.38669125 1 RFC / INR ₹ 5.57045345 1 RFC / IDR Rp 1,096.69475075 1 RFC / KRW ₩ 91.91021725 1 RFC / PHP ₱ 3.688185 1 RFC / EGP ￡E. 3.3206606 1 RFC / BRL R$ 0.3804654 1 RFC / CAD C$ 0.08993995 1 RFC / BDT ৳ 7.86359865 1 RFC / NGN ₦ 103.3623552 1 RFC / UAH ₴ 2.678787 1 RFC / VES Bs 4.594055 1 RFC / PKR Rs 18.1445761 1 RFC / KZT ₸ 33.43889695 1 RFC / THB ฿ 2.1676175 1 RFC / TWD NT$ 2.0925597 1 RFC / AED د.إ 0.23746735 1 RFC / CHF Fr 0.05241105 1 RFC / HKD HK$ 0.50146375 1 RFC / MAD .د.م 0.6017565 1 RFC / MXN $ 1.31674675

Retard Finder Coin Kaynağı

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