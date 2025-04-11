Roam (ROAM) Nedir?

Roam, dünya çapındaki en büyük merkeziyetsiz kablosuz ağdır. Açık erişimli küresel bir kablosuz ağ oluşturmayı taahhüt eden Roam, otomatik kablosuz bağlantılar, farklı ağlar arasında sorunsuz geçiş ve bireyler, akıllı cihazlar ve yapay zeka uzmanları için güvenli bağlantı sağlar. Roam, blok zinciri tabanlı bir kimlik bilgisi altyapısından yararlanarak WiFi OpenRoaming'in yaygın olarak benimsenmesini kolaylaştırmış, küresel akıllı eSIM hizmetleri sunmuş ve yapay zeka uygulamaları için gizlilik korumalı bir veri katmanı sağlamıştır.

Roam, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Roam yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Roam Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Roam, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ROAM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Roam fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Roam Fiyat Geçmişi

ROAM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ROAM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Roam fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Roam (ROAM) Satın Alma

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ROAM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ROAM / VND ₫ 5,541.0201 1 ROAM / AUD A$ 0.34576 1 ROAM / GBP ￡ 0.164236 1 ROAM / EUR € 0.190168 1 ROAM / USD $ 0.2161 1 ROAM / MYR RM 0.955162 1 ROAM / TRY ₺ 8.224766 1 ROAM / JPY ¥ 30.999545 1 ROAM / RUB ₽ 18.098375 1 ROAM / INR ₹ 18.629981 1 ROAM / IDR Rp 3,662.711315 1 ROAM / KRW ₩ 307.83445 1 ROAM / PHP ₱ 12.309056 1 ROAM / EGP ￡E. 11.090252 1 ROAM / BRL R$ 1.270668 1 ROAM / CAD C$ 0.300379 1 ROAM / BDT ৳ 26.262633 1 ROAM / NGN ₦ 345.206784 1 ROAM / UAH ₴ 8.94654 1 ROAM / VES Bs 15.3431 1 ROAM / PKR Rs 60.598762 1 ROAM / KZT ₸ 111.678319 1 ROAM / THB ฿ 7.235028 1 ROAM / TWD NT$ 6.984352 1 ROAM / AED د.إ 0.793087 1 ROAM / CHF Fr 0.175041 1 ROAM / HKD HK$ 1.674775 1 ROAM / MAD .د.م 2.00973 1 ROAM / MXN $ 4.410601

Roam Kaynağı

Roam hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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