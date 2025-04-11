Sandbox (SAND) Nedir?

The Sandbox is a virtual world where players can build, own, and monetize their gaming experiences in the Ethereum blockchain using SAND, the platform’s utility token. As a player, you can create digital assets (Non-Fungible Tokens, aka NFTs), upload them to the marketplace, and drag-and-drop them to create game experiences with The Sandbox Game Maker. The Sandbox has secured over 50 partnerships including Atari, Crypto Kitties, and Shaun the Sheep to build a fun, creative “play-to-earn” Gaming platform, owned and made by players. The Sandbox aims to bring blockchain into mainstream gaming, attracting both crypto and non-crypto game enthusiasts by offering the advantages of true-ownership, digital scarcity, monetization capabilities, and interoperability.

Sandbox, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Sandbox yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Sandbox Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Sandbox, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SAND fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Sandbox fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Sandbox Fiyat Geçmişi

SAND fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SAND kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Sandbox fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Sandbox (SAND) Satın Alma

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SAND Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SAND / VND ₫ 6,648.7113 1 SAND / AUD A$ 0.41488 1 SAND / GBP ￡ 0.197068 1 SAND / EUR € 0.228184 1 SAND / USD $ 0.2593 1 SAND / MYR RM 1.146106 1 SAND / TRY ₺ 9.868958 1 SAND / JPY ¥ 37.212143 1 SAND / RUB ₽ 21.716375 1 SAND / INR ₹ 22.349067 1 SAND / IDR Rp 4,394.914595 1 SAND / KRW ₩ 369.37285 1 SAND / PHP ₱ 14.769728 1 SAND / EGP ￡E. 13.307276 1 SAND / BRL R$ 1.524684 1 SAND / CAD C$ 0.360427 1 SAND / BDT ৳ 31.512729 1 SAND / NGN ₦ 414.216192 1 SAND / UAH ₴ 10.73502 1 SAND / VES Bs 18.4103 1 SAND / PKR Rs 72.712906 1 SAND / KZT ₸ 134.003647 1 SAND / THB ฿ 8.681364 1 SAND / TWD NT$ 8.370204 1 SAND / AED د.إ 0.951631 1 SAND / CHF Fr 0.210033 1 SAND / HKD HK$ 2.009575 1 SAND / MAD .د.م 2.41149 1 SAND / MXN $ 5.292313

Sandbox Kaynağı

Sandbox hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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