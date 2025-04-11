SCRT (SCRT) Nedir?

Secret Network, şifrelenmiş veriler üzerinde güvenli, özel hesaplama sağlamak için güvenilir yürütme ortamlarını (TEE'ler) kullanan merkeziyetsiz bir bilgisayar ağıdır (gizli düğümler). Secret Network blok zincirinin kendisi Cosmos SDK / Tendermint'e dayanmaktadır, yani ağın kendi bağımsız mutabakatı, zincir üstü yönetişimi, kesme ve delegasyon gibi özellikleri vardır. Ağ doğrulayıcıları tarafından stake edilmesi gereken ve işlem ücretlerinin yanı sıra yönetişim için de kullanılan yerel coin Secret (SCRT) ile güvence altına alınmıştır.

SCRT, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SCRT yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- SCRT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda SCRT hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, SCRT satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

SCRT Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, SCRT, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SCRT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen SCRT fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

SCRT Fiyat Geçmişi

SCRT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SCRT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen SCRT fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

SCRT (SCRT) Satın Alma

Nasıl SCRT satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım SCRT Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SCRT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SCRT / VND ₫ 4,589.739 1 SCRT / AUD A$ 0.2864 1 SCRT / GBP ￡ 0.13604 1 SCRT / EUR € 0.15752 1 SCRT / USD $ 0.179 1 SCRT / MYR RM 0.79118 1 SCRT / TRY ₺ 6.81274 1 SCRT / JPY ¥ 25.7581 1 SCRT / RUB ₽ 14.92681 1 SCRT / INR ₹ 15.41369 1 SCRT / IDR Rp 3,033.89785 1 SCRT / KRW ₩ 254.26055 1 SCRT / PHP ₱ 10.19584 1 SCRT / EGP ￡E. 9.19165 1 SCRT / BRL R$ 1.04894 1 SCRT / CAD C$ 0.24881 1 SCRT / BDT ৳ 21.75387 1 SCRT / NGN ₦ 285.94176 1 SCRT / UAH ₴ 7.4106 1 SCRT / VES Bs 12.709 1 SCRT / PKR Rs 50.19518 1 SCRT / KZT ₸ 92.50541 1 SCRT / THB ฿ 5.99292 1 SCRT / TWD NT$ 5.79065 1 SCRT / AED د.إ 0.65693 1 SCRT / CHF Fr 0.14499 1 SCRT / HKD HK$ 1.38725 1 SCRT / MAD .د.م 1.6647 1 SCRT / MXN $ 3.63907

SCRT Kaynağı

SCRT hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SCRT Hakkında Diğer Sorular Bugünkü SCRT (SCRT) fiyatı nedir? Canlı SCRT (SCRT) fiyatı, 0.179 USD . SCRT (SCRT) varlığının piyasa değeri nedir? SCRT varlığının mevcut piyasa değeri, $ 54.62M USD . Mevcut SCRT arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0.179 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. SCRT (SCRT) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut SCRT (SCRT) arzı, 305.12M USD . SCRT (SCRT) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-04-12 tarihi itibarıyla, en yüksek SCRT (SCRT) fiyatı, 10.715 USD . SCRT (SCRT) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? SCRT (SCRT) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 314.14K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

Zihin Ağı (FHE) Nedir? Tam Kılavuz: Tam Homomorfik Şifreleme Kripto Tokenı Zihin Ağı’na hoş geldiniz, tam homomorfik şifrelemeyi (FHE) kullanarak verilerin yalnızca iletim sırasında değil, hesaplama süresince şifreli kaldığı sıfır güven dijital ekosistemi oluşturan öncü bir proje. Zihin Ağı’nın yerel tokenı $FHE, AI ve blok zinciri çağında güvenliğe yaklaşımımızı yeniden tanımlayan bu devrim niteliğindeki protokolü destekliyor.

Unite (UNITE) Nedir? Mobil Oyunlar için İlk L3 Blok Zincirine Tam Kılavuz Bu makale, Unite’ın temel teknolojisinden piyasa potansiyeline ve aradaki her şeye kadar kapsamlı bir keşif sunmaktadır.