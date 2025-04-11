SafePal (SFP) Nedir?

"Safepal, güvenli ve kullanıcı dostu bir kripto varlık yönetim platformu sağlamak üzere tasarlanmış bir dijital varlık cüzdanıdır. Safepal, kullanıcıların kripto varlıklarını kolayca saklayabilecekleri, yönetebilecekleri ve takas edebilecekleri Safepal Uygulaması tarafından yönetilen donanım cüzdanı ve yazılım cüzdanı ürünleri sunmaktadır. Safepal, Binance Zincir ve Binance Akıllı Zincir (BSC) dahil olmak üzere 20 blok zincirini, 10.000'den fazla tokeni ve NFT varlıklarını desteklemektedir. Safepal aynı zamanda Binance Labs'in yatırım yaptığı ilk donanım cüzdanıdır."

SafePal, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SafePal yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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- SFP staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

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SafePal Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, SafePal, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SFP fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen SafePal fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

SafePal Fiyat Geçmişi

SFP fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SFP kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen SafePal fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

SafePal (SFP) Satın Alma

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SFP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SFP / VND ₫ 12,551.2695 1 SFP / AUD A$ 0.7832 1 SFP / GBP ￡ 0.37202 1 SFP / EUR € 0.43076 1 SFP / USD $ 0.4895 1 SFP / MYR RM 2.16359 1 SFP / TRY ₺ 18.63037 1 SFP / JPY ¥ 70.43905 1 SFP / RUB ₽ 40.819405 1 SFP / INR ₹ 42.150845 1 SFP / IDR Rp 8,296.608925 1 SFP / KRW ₩ 695.310275 1 SFP / PHP ₱ 27.88192 1 SFP / EGP ￡E. 25.135825 1 SFP / BRL R$ 2.86847 1 SFP / CAD C$ 0.680405 1 SFP / BDT ৳ 59.488935 1 SFP / NGN ₦ 781.94688 1 SFP / UAH ₴ 20.2653 1 SFP / VES Bs 34.7545 1 SFP / PKR Rs 137.26559 1 SFP / KZT ₸ 252.968705 1 SFP / THB ฿ 16.38846 1 SFP / TWD NT$ 15.835325 1 SFP / AED د.إ 1.796465 1 SFP / CHF Fr 0.396495 1 SFP / HKD HK$ 3.793625 1 SFP / MAD .د.م 4.55235 1 SFP / MXN $ 9.951535

SafePal Kaynağı

SafePal hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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