Seedify.fund (SFUND) Nedir?

Seedify, öncelikle Web3 oyunları, NFT'ler ve Metaverse gibi yenilikçi teknolojilere odaklanan Web3 projeleri için önde gelen bir kuluçka merkezi ve Launchpad platformudur. İçerik üreticilere ve geliştiricilere finansman, topluluk geliştirme, pazarlama ve güçlü bir ortaklık ağı için fırsatlar sunar. Bu destek sistemi, üst düzey projelerin hem Seedify topluluğuna hem de daha geniş bir kitleye başarılı bir şekilde tanıtılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Seedify.fund, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Seedify.fund yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Seedify.fund Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Seedify.fund, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SFUND fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Seedify.fund fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Seedify.fund Fiyat Geçmişi

SFUND fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SFUND kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Seedify.fund fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Seedify.fund (SFUND) Satın Alma

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SFUND Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SFUND / VND ₫ 13,228.1919 1 SFUND / AUD A$ 0.820281 1 SFUND / GBP ￡ 0.392084 1 SFUND / EUR € 0.453992 1 SFUND / USD $ 0.5159 1 SFUND / MYR RM 2.280278 1 SFUND / TRY ₺ 19.624836 1 SFUND / JPY ¥ 74.196738 1 SFUND / RUB ₽ 42.948675 1 SFUND / INR ₹ 44.41899 1 SFUND / IDR Rp 8,744.066485 1 SFUND / KRW ₩ 732.810155 1 SFUND / PHP ₱ 29.401141 1 SFUND / EGP ￡E. 26.481147 1 SFUND / BRL R$ 3.033492 1 SFUND / CAD C$ 0.717101 1 SFUND / BDT ৳ 62.697327 1 SFUND / NGN ₦ 824.119296 1 SFUND / UAH ₴ 21.35826 1 SFUND / VES Bs 36.6289 1 SFUND / PKR Rs 144.668678 1 SFUND / KZT ₸ 266.611961 1 SFUND / THB ฿ 17.272332 1 SFUND / TWD NT$ 16.689365 1 SFUND / AED د.إ 1.893353 1 SFUND / CHF Fr 0.417879 1 SFUND / HKD HK$ 3.998225 1 SFUND / MAD .د.م 4.79787 1 SFUND / MXN $ 10.493406

Seedify.fund Kaynağı

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