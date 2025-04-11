StatusNetwork (SNT) Nedir?

Status, Ethereum'da merkezi olmayan uygulamaları (dApps) destekleyen açık kaynaklı bir sohbet platformu ve mobil tarayıcıdır. 22 Haziran 2017'de başlayan ICO, yüksek ısı nedeniyle Ethereum ağının tarihindeki en sıkışık güne neden oldu.Akıllı sözleşmeleri büyük yatırımları sınırladığından, yatırım dağılımı nispeten eşitti ve toplamda yaklaşık 300.000 ETH yükseltildi. .

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StatusNetwork Fiyat Geleceği Tahmini

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StatusNetwork Fiyat Geçmişi

SNT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SNT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen StatusNetwork fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

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SNT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SNT / VND ₫ 542.30715 1 SNT / AUD A$ 0.03384 1 SNT / GBP ￡ 0.016074 1 SNT / EUR € 0.018612 1 SNT / USD $ 0.02115 1 SNT / MYR RM 0.093483 1 SNT / TRY ₺ 0.804969 1 SNT / JPY ¥ 3.0352365 1 SNT / RUB ₽ 1.7713125 1 SNT / INR ₹ 1.8229185 1 SNT / IDR Rp 358.4745225 1 SNT / KRW ₩ 30.128175 1 SNT / PHP ₱ 1.204704 1 SNT / EGP ￡E. 1.085418 1 SNT / BRL R$ 0.124362 1 SNT / CAD C$ 0.0293985 1 SNT / BDT ৳ 2.5703595 1 SNT / NGN ₦ 33.785856 1 SNT / UAH ₴ 0.87561 1 SNT / VES Bs 1.50165 1 SNT / PKR Rs 5.930883 1 SNT / KZT ₸ 10.9301085 1 SNT / THB ฿ 0.708102 1 SNT / TWD NT$ 0.682722 1 SNT / AED د.إ 0.0776205 1 SNT / CHF Fr 0.0171315 1 SNT / HKD HK$ 0.1639125 1 SNT / MAD .د.م 0.196695 1 SNT / MXN $ 0.4316715

StatusNetwork Kaynağı

StatusNetwork hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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