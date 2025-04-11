STEPN (STEPN) Nedir?

STEPN, dahili Game-Fi ve Social-Fi öğelerine sahip Web3 yaşam tarzı uygulamasıdır. STEPN, çoğu insan için temel bir günlük aktivite etrafında inşa edilmiştir - hareket etmek. Solana Ignition Hackathon 2021'de 500'den fazla proje arasından 4. sırayı aldık, işleyen bir hareket et&kazan konseptini etkin bir şekilde hayata geçiren ilk proje biziz. Kullanıcılar kendilerini Sneaker şeklinde NFT'lerle donatabilir. Yürüyerek, jog atarak veya dışarıda koşarak, kullanıcılar oyun içinde kullanılabilecek veya kâr için nakde çevrilebilecek oyun para birimini kazanırlar. Game-Fi ile STEPN, milyonlarca insanı daha sağlıklı bir yaşam tarzına yönlendirmeyi, iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi ve halkı Web 3.0'a bağlamayı amaçlarken, aynı anda, kullanıcı tarafından oluşturulan Web 3.0 içeriğini destekleyen uzun ömürlü bir platform oluşturmak için Social-Fi yönüne bağlı kalır.

STEPN, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, STEPN yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- STEPN staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda STEPN hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, STEPN satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

STEPN Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, STEPN, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte STEPN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen STEPN fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

STEPN Fiyat Geçmişi

STEPN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak STEPN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen STEPN fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

STEPN (STEPN) Satın Alma

Nasıl STEPN satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım STEPN Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

STEPN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STEPN / VND ₫ 1,140.76809 1 STEPN / AUD A$ 0.0707391 1 STEPN / GBP ￡ 0.0338124 1 STEPN / EUR € 0.0391512 1 STEPN / USD $ 0.04449 1 STEPN / MYR RM 0.1966458 1 STEPN / TRY ₺ 1.6923996 1 STEPN / JPY ¥ 6.3985518 1 STEPN / RUB ₽ 3.7037925 1 STEPN / INR ₹ 3.830589 1 STEPN / IDR Rp 754.0676835 1 STEPN / KRW ₩ 63.1958205 1 STEPN / PHP ₱ 2.5354851 1 STEPN / EGP ￡E. 2.2836717 1 STEPN / BRL R$ 0.2616012 1 STEPN / CAD C$ 0.0618411 1 STEPN / BDT ৳ 5.4068697 1 STEPN / NGN ₦ 71.0701056 1 STEPN / UAH ₴ 1.841886 1 STEPN / VES Bs 3.15879 1 STEPN / PKR Rs 12.4758858 1 STEPN / KZT ₸ 22.9919871 1 STEPN / THB ฿ 1.4895252 1 STEPN / TWD NT$ 1.4392515 1 STEPN / AED د.إ 0.1632783 1 STEPN / CHF Fr 0.0360369 1 STEPN / HKD HK$ 0.3447975 1 STEPN / MAD .د.م 0.413757 1 STEPN / MXN $ 0.9049266

STEPN Kaynağı

STEPN hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: STEPN Hakkında Diğer Sorular Bugünkü STEPN (STEPN) fiyatı nedir? Canlı STEPN (STEPN) fiyatı, 0.04449 USD . STEPN (STEPN) varlığının piyasa değeri nedir? STEPN varlığının mevcut piyasa değeri, $ 125.16M USD . Mevcut STEPN arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0.04449 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. STEPN (STEPN) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut STEPN (STEPN) arzı, 2.81B USD . STEPN (STEPN) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-04-12 tarihi itibarıyla, en yüksek STEPN (STEPN) fiyatı, 4.1717 USD . STEPN (STEPN) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? STEPN (STEPN) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 2.23M USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

Zihin Ağı (FHE) Nedir? Tam Kılavuz: Tam Homomorfik Şifreleme Kripto Tokenı Zihin Ağı’na hoş geldiniz, tam homomorfik şifrelemeyi (FHE) kullanarak verilerin yalnızca iletim sırasında değil, hesaplama süresince şifreli kaldığı sıfır güven dijital ekosistemi oluşturan öncü bir proje. Zihin Ağı’nın yerel tokenı $FHE, AI ve blok zinciri çağında güvenliğe yaklaşımımızı yeniden tanımlayan bu devrim niteliğindeki protokolü destekliyor.

Unite (UNITE) Nedir? Mobil Oyunlar için İlk L3 Blok Zincirine Tam Kılavuz Bu makale, Unite’ın temel teknolojisinden piyasa potansiyeline ve aradaki her şeye kadar kapsamlı bir keşif sunmaktadır.