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SakuraUnitedPlatform Fiyatı(SUP1)

USD

SakuraUnitedPlatform (SUP1) Canlı Fiyat Grafiği

$0.0905
$0.0905$0.0905
-0.11%(1D)

SUP1 Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için SakuraUnitedPlatform (SUP1) mevcut fiyatı 0.0905 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. SUP1 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar SakuraUnitedPlatform Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 22.12K USD
- Gün içindeki SakuraUnitedPlatform fiyat değişimi -0.11%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.

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SUP1 Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için SakuraUnitedPlatform fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0001-0.11%
30 Gün$ -0.0259-22.26%
60 Gün$ -0.0336-27.08%
90 Gün$ -0.046-33.70%
Bugünkü SakuraUnitedPlatform Fiyatı Değişimi

Bugün, SUP1, $ -0.0001 (-0.11%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

SakuraUnitedPlatform 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.0259 (-22.26%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

SakuraUnitedPlatform 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SUP1 değişimi $ -0.0336 (-27.08%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

SakuraUnitedPlatform 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.046 (-33.70%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SUP1 Fiyat Bilgisi

En güncel SakuraUnitedPlatform fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.0848
$ 0.0848$ 0.0848

$ 0.0935
$ 0.0935$ 0.0935

$ 0.8
$ 0.8$ 0.8

-0.23%

-0.11%

-15.35%

SUP1 Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 22.12K
$ 22.12K$ 22.12K

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SakuraUnitedPlatform (SUP1) Nedir?

SAKURA GUILD GAMES, Japonlar tarafından kurulmuş bir loncadır ve hedeflerimize istikrarlı bir şekilde ulaşmak için samimiyet ve sabırla her gün çok çalışıyoruz. Herkes tarafından güvenilen ve sevilen bir lonca olmak için çabalamaya devam edeceğiz.

SakuraUnitedPlatform, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SakuraUnitedPlatform yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SUP1 staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda SakuraUnitedPlatform hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, SakuraUnitedPlatform satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

SakuraUnitedPlatform Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, SakuraUnitedPlatform, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SUP1 fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen SakuraUnitedPlatform fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

SakuraUnitedPlatform Fiyat Geçmişi

SUP1 fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SUP1 kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen SakuraUnitedPlatform fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

SakuraUnitedPlatform (SUP1) Satın Alma

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SUP1 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SUP1 / VND
2,381.5075
1 SUP1 / AUD
A$0.142085
1 SUP1 / GBP
0.067875
1 SUP1 / EUR
0.07964
1 SUP1 / USD
$0.0905
1 SUP1 / MYR
RM0.397295
1 SUP1 / TRY
3.463435
1 SUP1 / JPY
¥12.984035
1 SUP1 / RUB
7.54227
1 SUP1 / INR
7.73413
1 SUP1 / IDR
Rp1,533.898075
1 SUP1 / KRW
129.100965
1 SUP1 / PHP
5.11687
1 SUP1 / EGP
￡E.4.61188
1 SUP1 / BRL
R$0.516755
1 SUP1 / CAD
C$0.12489
1 SUP1 / BDT
10.994845
1 SUP1 / NGN
145.497755
1 SUP1 / UAH
3.778375
1 SUP1 / VES
Bs7.3305
1 SUP1 / PKR
Rs25.420545
1 SUP1 / KZT
46.939635
1 SUP1 / THB
฿3.038085
1 SUP1 / TWD
NT$2.94668
1 SUP1 / AED
د.إ0.332135
1 SUP1 / CHF
Fr0.07421
1 SUP1 / HKD
HK$0.701375
1 SUP1 / MAD
.د.م0.837125
1 SUP1 / MXN
$1.77742

SakuraUnitedPlatform Kaynağı

SakuraUnitedPlatform hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi SakuraUnitedPlatform Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

SUP1
USD

1 SUP1 = 0.0905 USD

Al-Sat

SUP1USDT
$0.0905
$0.0905$0.0905
-1.10%

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