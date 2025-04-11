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SUSHI Fiyatı(SUSHI)

USD

SUSHI (SUSHI) Canlı Fiyat Grafiği

$0.5511
$0.5511$0.5511
+6.61%(1D)

SUSHI Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için SUSHI (SUSHI) mevcut fiyatı 0.5509 USD ve mevcut piyasa değeri $ 147.61M USD. SUSHI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar SUSHI Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.96M USD
- Gün içindeki SUSHI fiyat değişimi +6.61%
- Dolaşımdaki arz: 267.94M USD.

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SUSHI Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için SUSHI fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.034169+6.61%
30 Gün$ -0.0419-7.07%
60 Gün$ -0.309-35.94%
90 Gün$ -0.903-62.11%
Bugünkü SUSHI Fiyatı Değişimi

Bugün, SUSHI, $ +0.034169 (+6.61%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

SUSHI 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.0419 (-7.07%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

SUSHI 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SUSHI değişimi $ -0.309 (-35.94%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

SUSHI 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.903 (-62.11%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SUSHI Fiyat Bilgisi

En güncel SUSHI fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.5161
$ 0.5161$ 0.5161

$ 0.5553
$ 0.5553$ 0.5553

$ 23.409
$ 23.409$ 23.409

+0.56%

+6.61%

-2.78%

SUSHI Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 147.61M
$ 147.61M$ 147.61M

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

267.94M
267.94M 267.94M

SUSHI (SUSHI) Nedir?

SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.

SUSHI, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SUSHI yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

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SUSHI Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, SUSHI, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SUSHI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen SUSHI fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

SUSHI Fiyat Geçmişi

SUSHI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SUSHI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen SUSHI fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

SUSHI (SUSHI) Satın Alma

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SUSHI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SUSHI / VND
14,125.6269
1 SUSHI / AUD
A$0.88144
1 SUSHI / GBP
0.418684
1 SUSHI / EUR
0.484792
1 SUSHI / USD
$0.5509
1 SUSHI / MYR
RM2.434978
1 SUSHI / TRY
20.967254
1 SUSHI / JPY
¥79.059659
1 SUSHI / RUB
46.137875
1 SUSHI / INR
47.482071
1 SUSHI / IDR
Rp9,337.286735
1 SUSHI / KRW
783.638723
1 SUSHI / PHP
31.379264
1 SUSHI / EGP
￡E.28.272188
1 SUSHI / BRL
R$3.239292
1 SUSHI / CAD
C$0.765751
1 SUSHI / BDT
66.950877
1 SUSHI / NGN
880.029696
1 SUSHI / UAH
22.80726
1 SUSHI / VES
Bs39.1139
1 SUSHI / PKR
Rs154.483378
1 SUSHI / KZT
284.699611
1 SUSHI / THB
฿18.444132
1 SUSHI / TWD
NT$17.783052
1 SUSHI / AED
د.إ2.021803
1 SUSHI / CHF
Fr0.446229
1 SUSHI / HKD
HK$4.269475
1 SUSHI / MAD
.د.م5.12337
1 SUSHI / MXN
$11.23836

SUSHI Kaynağı

SUSHI hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi SUSHI Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

SUSHI
USD

1 SUSHI = 0.5509 USD

Al-Sat

SUSHIUSDT
$0.5509
$0.5509$0.5509
+6.04%

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