IRON Titanium (TITAN) Nedir?

TITAN, IronFinance Polygon hisse ve yönetim tokenidir. Aynı zamanda, IRON adına dinamik teminat olarak kullanılır. Toplam planlanan dağıtım 36 ayda 1 milyar token olarak belirlendi. 17 Haziran 2021'de Iron Finance, kripto tarihindeki ilk banka işlemini deneyimledi. Yerel tokenleri TITAN'ın toplam arzı birkaç saat içinde 1 milyardan 35 trilyona çıktıktan sonra yaklaşık sıfıra düşerek neredeyse tüm değerini kaybetti. TITAN'ın mevcut arzı yaklaşık olarak 34.794.935.323.336 TITAN'dır.

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IRON Titanium Fiyat Geleceği Tahmini

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IRON Titanium Fiyat Geçmişi

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IRON Titanium (TITAN) Satın Alma

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TITAN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TITAN / VND ₫ 0.000125333208 1 TITAN / AUD A$ 0.0000000078208 1 TITAN / GBP ￡ 0.00000000371488 1 TITAN / EUR € 0.00000000430144 1 TITAN / USD $ 0.000000004888 1 TITAN / MYR RM 0.00000002160496 1 TITAN / TRY ₺ 0.0000001859884 1 TITAN / JPY ¥ 0.00000070260112 1 TITAN / RUB ₽ 0.00000040883232 1 TITAN / INR ₹ 0.00000042115008 1 TITAN / IDR Rp 0.0000828474452 1 TITAN / KRW ₩ 0.0000069431596 1 TITAN / PHP ₱ 0.00000027842048 1 TITAN / EGP ￡E. 0.00000025085216 1 TITAN / BRL R$ 0.00000002864368 1 TITAN / CAD C$ 0.00000000679432 1 TITAN / BDT ৳ 0.00000059403864 1 TITAN / NGN ₦ 0.00000780828672 1 TITAN / UAH ₴ 0.0000002023632 1 TITAN / VES Bs 0.000000347048 1 TITAN / PKR Rs 0.00000137069296 1 TITAN / KZT ₸ 0.00000252606952 1 TITAN / THB ฿ 0.00000016379688 1 TITAN / TWD NT$ 0.00000015802904 1 TITAN / AED د.إ 0.00000001793896 1 TITAN / CHF Fr 0.00000000395928 1 TITAN / HKD HK$ 0.000000037882 1 TITAN / MAD .د.م 0.0000000454584 1 TITAN / MXN $ 0.00000009951968

IRON Titanium Kaynağı

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