IRON Titanium Logosu

IRON Titanium Fiyatı(TITAN)

USD

IRON Titanium (TITAN) Canlı Fiyat Grafiği

$0.000000004887
$0.000000004887$0.000000004887
+0.43%(1D)

TITAN Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için IRON Titanium (TITAN) mevcut fiyatı 0.000000004888 USD ve mevcut piyasa değeri $ 0.00 USD. TITAN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar IRON Titanium Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 52.92K USD
- Gün içindeki IRON Titanium fiyat değişimi +0.43%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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TITAN Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için IRON Titanium fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00000000002092+0.43%
30 Gün$ -0.000000001178-19.42%
60 Gün$ -0.000000005239-51.74%
90 Gün$ -0.000000007882-61.73%
Bugünkü IRON Titanium Fiyatı Değişimi

Bugün, TITAN, $ +0.00000000002092 (+0.43%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

IRON Titanium 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.000000001178 (-19.42%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

IRON Titanium 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, TITAN değişimi $ -0.000000005239 (-51.74%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

IRON Titanium 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.000000007882 (-61.73%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

TITAN Fiyat Bilgisi

En güncel IRON Titanium fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.000000004771
$ 0.000000004771$ 0.000000004771

$ 0.000000004889
$ 0.000000004889$ 0.000000004889

$ 0.0000033445
$ 0.0000033445$ 0.0000033445

+0.14%

+0.43%

-7.74%

TITAN Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 52.92K
$ 52.92K$ 52.92K

0.00
0.00 0.00

IRON Titanium (TITAN) Nedir?

TITAN, IronFinance Polygon hisse ve yönetim tokenidir. Aynı zamanda, IRON adına dinamik teminat olarak kullanılır. Toplam planlanan dağıtım 36 ayda 1 milyar token olarak belirlendi. 17 Haziran 2021'de Iron Finance, kripto tarihindeki ilk banka işlemini deneyimledi. Yerel tokenleri TITAN'ın toplam arzı birkaç saat içinde 1 milyardan 35 trilyona çıktıktan sonra yaklaşık sıfıra düşerek neredeyse tüm değerini kaybetti. TITAN'ın mevcut arzı yaklaşık olarak 34.794.935.323.336 TITAN'dır.

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IRON Titanium Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, IRON Titanium, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TITAN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen IRON Titanium fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

IRON Titanium Fiyat Geçmişi

TITAN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TITAN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen IRON Titanium fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

IRON Titanium (TITAN) Satın Alma

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TITAN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TITAN / VND
0.000125333208
1 TITAN / AUD
A$0.0000000078208
1 TITAN / GBP
0.00000000371488
1 TITAN / EUR
0.00000000430144
1 TITAN / USD
$0.000000004888
1 TITAN / MYR
RM0.00000002160496
1 TITAN / TRY
0.0000001859884
1 TITAN / JPY
¥0.00000070260112
1 TITAN / RUB
0.00000040883232
1 TITAN / INR
0.00000042115008
1 TITAN / IDR
Rp0.0000828474452
1 TITAN / KRW
0.0000069431596
1 TITAN / PHP
0.00000027842048
1 TITAN / EGP
￡E.0.00000025085216
1 TITAN / BRL
R$0.00000002864368
1 TITAN / CAD
C$0.00000000679432
1 TITAN / BDT
0.00000059403864
1 TITAN / NGN
0.00000780828672
1 TITAN / UAH
0.0000002023632
1 TITAN / VES
Bs0.000000347048
1 TITAN / PKR
Rs0.00000137069296
1 TITAN / KZT
0.00000252606952
1 TITAN / THB
฿0.00000016379688
1 TITAN / TWD
NT$0.00000015802904
1 TITAN / AED
د.إ0.00000001793896
1 TITAN / CHF
Fr0.00000000395928
1 TITAN / HKD
HK$0.000000037882
1 TITAN / MAD
.د.م0.0000000454584
1 TITAN / MXN
$0.00000009951968

IRON Titanium Kaynağı

IRON Titanium hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi IRON Titanium Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

TITAN
USD

1 TITAN = 0.000000004888 USD

Al-Sat

TITANUSDT
$0.000000004888
$0.000000004888$0.000000004888
+0.92%

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