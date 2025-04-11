Telos (TLOS) Nedir?

Telos, şu anda mevcut olan en hızlı ve en uygun maliyetli yerel blok zinciridir. Tamamen merkeziyetsiz bir blok zinciri, ağ etkileşimleri ve işlemleri süper düşük maliyetli ve ölçeklenebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Mainnet, Telos'a ev sahipliği yapan 100'den fazla dApp ile 2+ yıldır faaliyet göstermektedir. Blocktivity.info verilerine göre, Telos gezegendeki en aktif blok zinciridir. Telos, açık kaynaklı bir kod tabanı kullanan 30'dan fazla üyeden oluşan çekirdek bir ekip tarafından geliştirilmiştir ve önde gelen bir zincir içi yönetişim sistemine ve geliştirilmekte olan bir Ethereum Sanal Makinesine sahiptir.

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Telos Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Telos, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TLOS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Telos fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Telos Fiyat Geçmişi

TLOS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TLOS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Telos fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Telos (TLOS) Satın Alma

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TLOS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TLOS / VND ₫ 2,130.51069 1 TLOS / AUD A$ 0.132944 1 TLOS / GBP ￡ 0.0631484 1 TLOS / EUR € 0.0731192 1 TLOS / USD $ 0.08309 1 TLOS / MYR RM 0.3672578 1 TLOS / TRY ₺ 3.1624054 1 TLOS / JPY ¥ 11.956651 1 TLOS / RUB ₽ 6.9288751 1 TLOS / INR ₹ 7.1548799 1 TLOS / IDR Rp 1,408.3048735 1 TLOS / KRW ₩ 118.0251905 1 TLOS / PHP ₱ 4.7328064 1 TLOS / EGP ￡E. 4.2666715 1 TLOS / BRL R$ 0.4869074 1 TLOS / CAD C$ 0.1154951 1 TLOS / BDT ৳ 10.0979277 1 TLOS / NGN ₦ 132.7312896 1 TLOS / UAH ₴ 3.439926 1 TLOS / VES Bs 5.89939 1 TLOS / PKR Rs 23.3000978 1 TLOS / KZT ₸ 42.9400811 1 TLOS / THB ฿ 2.7818532 1 TLOS / TWD NT$ 2.6879615 1 TLOS / AED د.إ 0.3049403 1 TLOS / CHF Fr 0.0673029 1 TLOS / HKD HK$ 0.6439475 1 TLOS / MAD .د.م 0.772737 1 TLOS / MXN $ 1.6892197

Telos Kaynağı

Telos hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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