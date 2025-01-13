VMPX Fiyatı(VMPX)
Bugün için VMPX (VMPX) mevcut fiyatı 0.02327 USD ve mevcut piyasa değeri $ 0.00 USD. VMPX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar VMPX Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.36K USD
- Gün içindeki VMPX fiyat değişimi -2.26%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için VMPX fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0005381
|-2.26%
|30 Gün
|$ -0.0143
|-38.07%
|60 Gün
|$ -0.00608
|-20.72%
|90 Gün
|$ -0.00901
|-27.92%
En güncel VMPX fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-1.03%
-2.26%
-9.67%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
VMPX, bitcoin ve Ethereum/X1 blok zincirlerini birbirine bağlayan bir köprü likidite tokeni olarak hizmet eder. Bitcoin tarafında bir BRC-20 tokeni ve Ethereum tarafında bir ERC-20 tokeni olarak bulunur ve her ikisi de toplam 108.624.000 token arzına sahiptir. Uyarı: Lütfen MEXC üzerindeki VMPX projesinin bir ERC-20 tokeni olduğuna ve sözleşme adresine dikkat edin. Yanlış zincirden yatırma, varlık kaybına neden olacaktır.
VMPX, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, VMPX yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
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- VMPX staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
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Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, VMPX, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte VMPX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen VMPX fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.
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VMPX hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
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Miktar
1 VMPX = 0.02327 USD