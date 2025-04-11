Walrus (WAL) Nedir?

Walrus, büyük metin dosyaları, videolar, görüntüler ve ses gibi veri ve zengin medya içeriği için merkeziyetsiz bir veri depolama ağıdır. Verilerin tam kopyalarını merkezi sunucularda depolamaya dayanan geleneksel bulut depolama sistemlerinin aksine Walrus, verileri küçük parçalara böler ve bunları küresel olarak birden fazla düğüme dağıtır. Bu şekilde merkeziyetsiz olan Walrus, arıza durumunda bile verilerin hızlı bir şekilde kullanılabilir kalmasını sağlar. Ağın bazı bölümleri çevrimdışı olsa bile, sistem yine de tüm verileri alabilir.

Walrus, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Walrus yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Walrus Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Walrus, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte WAL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Walrus fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Walrus Fiyat Geçmişi

WAL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak WAL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Walrus fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Walrus (WAL) Satın Alma

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WAL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WAL / VND ₫ 12,110.2443 1 WAL / AUD A$ 0.750957 1 WAL / GBP ￡ 0.358948 1 WAL / EUR € 0.415624 1 WAL / USD $ 0.4723 1 WAL / MYR RM 2.087566 1 WAL / TRY ₺ 17.971015 1 WAL / JPY ¥ 67.91674 1 WAL / RUB ₽ 39.318975 1 WAL / INR ₹ 40.683922 1 WAL / IDR Rp 8,005.083545 1 WAL / KRW ₩ 670.878535 1 WAL / PHP ₱ 26.911654 1 WAL / EGP ￡E. 24.238436 1 WAL / BRL R$ 2.772401 1 WAL / CAD C$ 0.656497 1 WAL / BDT ৳ 57.398619 1 WAL / NGN ₦ 754.470912 1 WAL / UAH ₴ 19.55322 1 WAL / VES Bs 33.5333 1 WAL / PKR Rs 132.442366 1 WAL / KZT ₸ 244.079917 1 WAL / THB ฿ 15.82205 1 WAL / TWD NT$ 15.274182 1 WAL / AED د.إ 1.733341 1 WAL / CHF Fr 0.382563 1 WAL / HKD HK$ 3.660325 1 WAL / MAD .د.م 4.39239 1 WAL / MXN $ 9.611305

Walrus Kaynağı

Walrus hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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