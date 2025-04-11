Witch Token (WITCH) Nedir?

WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.

Witch Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Witch Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Witch Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Witch Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte WITCH fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Witch Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Witch Token Fiyat Geçmişi

WITCH fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak WITCH kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Witch Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Witch Token (WITCH) Satın Alma

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WITCH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WITCH / VND ₫ 2,087.1774 1 WITCH / AUD A$ 0.13024 1 WITCH / GBP ￡ 0.061864 1 WITCH / EUR € 0.071632 1 WITCH / USD $ 0.0814 1 WITCH / MYR RM 0.359788 1 WITCH / TRY ₺ 3.09727 1 WITCH / JPY ¥ 11.716716 1 WITCH / RUB ₽ 6.808296 1 WITCH / INR ₹ 7.010982 1 WITCH / IDR Rp 1,379.66081 1 WITCH / KRW ₩ 115.62463 1 WITCH / PHP ₱ 4.636544 1 WITCH / EGP ￡E. 4.17989 1 WITCH / BRL R$ 0.477004 1 WITCH / CAD C$ 0.113146 1 WITCH / BDT ৳ 9.892542 1 WITCH / NGN ₦ 130.031616 1 WITCH / UAH ₴ 3.36996 1 WITCH / VES Bs 5.7794 1 WITCH / PKR Rs 22.826188 1 WITCH / KZT ₸ 42.066706 1 WITCH / THB ฿ 2.727714 1 WITCH / TWD NT$ 2.631662 1 WITCH / AED د.إ 0.298738 1 WITCH / CHF Fr 0.065934 1 WITCH / HKD HK$ 0.63085 1 WITCH / MAD .د.م 0.75702 1 WITCH / MXN $ 1.657304

Witch Token Kaynağı

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