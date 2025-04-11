XCarnival (XCV) Nedir?

XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It‘s also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana.

XCarnival, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, XCarnival yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- XCV staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda XCarnival hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, XCarnival satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

XCarnival Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, XCarnival, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte XCV fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen XCarnival fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

XCarnival Fiyat Geçmişi

XCV fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak XCV kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen XCarnival fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

XCarnival (XCV) Satın Alma

Nasıl XCarnival satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım XCarnival Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

XCV Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XCV / VND ₫ 8.615376 1 XCV / AUD A$ 0.00053424 1 XCV / GBP ￡ 0.00025536 1 XCV / EUR € 0.00029568 1 XCV / USD $ 0.000336 1 XCV / MYR RM 0.00148512 1 XCV / TRY ₺ 0.01278144 1 XCV / JPY ¥ 0.04832352 1 XCV / RUB ₽ 0.027972 1 XCV / INR ₹ 0.0289296 1 XCV / IDR Rp 5.6949144 1 XCV / KRW ₩ 0.4772712 1 XCV / PHP ₱ 0.01914864 1 XCV / EGP ￡E. 0.01724688 1 XCV / BRL R$ 0.00197568 1 XCV / CAD C$ 0.00046704 1 XCV / BDT ৳ 0.04083408 1 XCV / NGN ₦ 0.53673984 1 XCV / UAH ₴ 0.0139104 1 XCV / VES Bs 0.023856 1 XCV / PKR Rs 0.09422112 1 XCV / KZT ₸ 0.17364144 1 XCV / THB ฿ 0.01124928 1 XCV / TWD NT$ 0.0108696 1 XCV / AED د.إ 0.00123312 1 XCV / CHF Fr 0.00027216 1 XCV / HKD HK$ 0.002604 1 XCV / MAD .د.م 0.0031248 1 XCV / MXN $ 0.00683424

XCarnival Kaynağı

XCarnival hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: XCarnival Hakkında Diğer Sorular Bugünkü XCarnival (XCV) fiyatı nedir? Canlı XCarnival (XCV) fiyatı, 0.000336 USD . XCarnival (XCV) varlığının piyasa değeri nedir? XCarnival varlığının mevcut piyasa değeri, $ 265.66K USD . Mevcut XCV arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0.000336 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. XCarnival (XCV) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut XCarnival (XCV) arzı, 790.64M USD . XCarnival (XCV) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-04-12 tarihi itibarıyla, en yüksek XCarnival (XCV) fiyatı, 2.063 USD . XCarnival (XCV) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? XCarnival (XCV) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 64.89K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

Zihin Ağı (FHE) Nedir? Tam Kılavuz: Tam Homomorfik Şifreleme Kripto Tokenı Zihin Ağı’na hoş geldiniz, tam homomorfik şifrelemeyi (FHE) kullanarak verilerin yalnızca iletim sırasında değil, hesaplama süresince şifreli kaldığı sıfır güven dijital ekosistemi oluşturan öncü bir proje. Zihin Ağı’nın yerel tokenı $FHE, AI ve blok zinciri çağında güvenliğe yaklaşımımızı yeniden tanımlayan bu devrim niteliğindeki protokolü destekliyor.

Unite (UNITE) Nedir? Mobil Oyunlar için İlk L3 Blok Zincirine Tam Kılavuz Bu makale, Unite’ın temel teknolojisinden piyasa potansiyeline ve aradaki her şeye kadar kapsamlı bir keşif sunmaktadır.