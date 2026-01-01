Bugünkü xMoney Fiyatı

Bugünkü xMoney (XMN) fiyatı $ 0,02106 olup, son 24 saatte % 3,26 değişim gösterdi. Mevcut XMN / USD dönüşüm oranı XMN başına $ 0,02106 şeklindedir.

xMoney, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3897. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 XMN şeklindedir. Son 24 saat içinde XMN, $ 0,02105 (en düşük) ile $ 0,02211 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,11390037525327498 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,019550382433716446 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XMN, son bir saatte -%0,29 ve son 7 günde -%47,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 179,43K seviyesine ulaştı.

xMoney (XMN) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3897 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 179,43K$ 179,43K $ 179,43K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 210,60M$ 210,60M $ 210,60M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri SUI

Şu anki xMoney piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 179,43K. Dolaşımdaki XMN arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 210,60M.