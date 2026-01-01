Bugünkü Plasma Fiyatı

Bugünkü Plasma (XPL) fiyatı $ 0,1714 olup, son 24 saatte % 1,00 değişim gösterdi. Mevcut XPL / USD dönüşüm oranı XPL başına $ 0,1714 şeklindedir.

Plasma, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- XPL şeklindedir. Son 24 saat içinde XPL, $ 0,1581 (en düşük) ile $ 0,1745 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XPL, son bir saatte +%2,51 ve son 7 günde +%22,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,47M seviyesine ulaştı.

Plasma (XPL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 1,47M$ 1,47M $ 1,47M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,71B$ 1,71B $ 1,71B Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri PLASMA

Şu anki Plasma piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,47M. Dolaşımdaki XPL arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,71B.