Symbol (XYM) Nedir?

Symbol, 2021 yılının Mart ayında piyasaya sürülen blok zinciri platformudur. NEM'in manevi takipçisidir ve hisse kanıtı artı (PoS+) adı verilen yeni bir mutabakat algoritması, kural tabanlı tokenler (mozaikler olarak adlandırılır), ad alanları, çok imzalı hesaplar ve toplu işlemler içerir. İstemcisi Catapult, C++ dilinde yazılmıştır.

Symbol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Symbol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Symbol Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Symbol, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte XYM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Symbol fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Symbol Fiyat Geçmişi

XYM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak XYM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Symbol fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Symbol (XYM) Satın Alma

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XYM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XYM / VND ₫ 225.051057 1 XYM / AUD A$ 0.01395543 1 XYM / GBP ￡ 0.00667052 1 XYM / EUR € 0.00772376 1 XYM / USD $ 0.008777 1 XYM / MYR RM 0.03879434 1 XYM / TRY ₺ 0.33387708 1 XYM / JPY ¥ 1.26230814 1 XYM / RUB ₽ 0.73068525 1 XYM / INR ₹ 0.7556997 1 XYM / IDR Rp 148.76268955 1 XYM / KRW ₩ 12.46728965 1 XYM / PHP ₱ 0.50020123 1 XYM / EGP ￡E. 0.45052341 1 XYM / BRL R$ 0.05160876 1 XYM / CAD C$ 0.01220003 1 XYM / BDT ৳ 1.06666881 1 XYM / NGN ₦ 14.02073088 1 XYM / UAH ₴ 0.3633678 1 XYM / VES Bs 0.623167 1 XYM / PKR Rs 2.46124634 1 XYM / KZT ₸ 4.53586583 1 XYM / THB ฿ 0.29385396 1 XYM / TWD NT$ 0.28393595 1 XYM / AED د.إ 0.03221159 1 XYM / CHF Fr 0.00710937 1 XYM / HKD HK$ 0.06802175 1 XYM / MAD .د.م 0.0816261 1 XYM / MXN $ 0.17861195

Symbol Kaynağı

Symbol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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