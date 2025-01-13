yfii finance (YFII) Nedir?

Yearn, birden fazla DeFi protokolünü destekleyen bir finansal platformdur. Tasarruf sahiplerinin en yüksek finansal geliri elde etmelerine yardımcı olmak için anlaşmalar arasında pozisyonları otomatik olarak taşıyacaktır. Platform, Compound, dYdX, Aave ve DDEX anlaşmalarını bir araya getirir. Kullanıcılar para yatırdığında, platform otomatik olarak en yüksek gelire sahip anlaşmaya fon tahsis edecektir. Daha sonra yearn, kullanıcıya yToken adı verilen bir hak ve menfaat kanıtı verecek ve kullanıcı başlangıçta yatırdığı tokenleri ve ilgili geliri ytoken aracılığıyla çekebilecektir.

yfii finance, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, yfii finance yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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