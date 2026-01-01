Bugünkü Yellow Umbrella Fiyatı

Bugünkü Yellow Umbrella (YU) fiyatı $ 0,00003354 olup, son 24 saatte % 1,61 değişim gösterdi. Mevcut YU / USD dönüşüm oranı YU başına $ 0,00003354 şeklindedir.

Yellow Umbrella, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3897. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 YU şeklindedir. Son 24 saat içinde YU, $ 0,00003135 (en düşük) ile $ 0,0000357 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000960038828670104 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000009287846810971 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YU, son bir saatte -%1,88 ve son 7 günde -%49,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 349,95K seviyesine ulaştı.

Yellow Umbrella (YU) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3897 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 349,95K$ 349,95K $ 349,95K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 335,40M$ 335,40M $ 335,40M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 10.000.000.000.000 10.000.000.000.000 10.000.000.000.000 Toplam Arz 10.000.000.000.000 10.000.000.000.000 10.000.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Yellow Umbrella piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 349,95K. Dolaşımdaki YU arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 335,40M.