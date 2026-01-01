BorsaDEX+
Bugünkü canlı Yellow Umbrella fiyatı 0,00003354 USD. YU piyasa değeri ise 0 USD. YU / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

Yellow Umbrella Fiyatı(YU)

1 YU / USD Canlı Fiyatı:

$0,00003359
-%1,611D
USD
Yellow Umbrella (YU) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 20:45:19 (UTC+8)

Bugünkü Yellow Umbrella Fiyatı

Bugünkü Yellow Umbrella (YU) fiyatı $ 0,00003354 olup, son 24 saatte % 1,61 değişim gösterdi. Mevcut YU / USD dönüşüm oranı YU başına $ 0,00003354 şeklindedir.

Yellow Umbrella, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3897. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 YU şeklindedir. Son 24 saat içinde YU, $ 0,00003135 (en düşük) ile $ 0,0000357 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000960038828670104 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000009287846810971 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YU, son bir saatte -%1,88 ve son 7 günde -%49,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 349,95K seviyesine ulaştı.

Yellow Umbrella (YU) Piyasa Bilgileri

No.3897

$ 0,00
$ 349,95K
$ 335,40M
0,00
10.000.000.000.000
10.000.000.000.000
%0,00

SOL

Şu anki Yellow Umbrella piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 349,95K. Dolaşımdaki YU arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 335,40M.

Yellow Umbrella Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00003135
24 sa Düşük
$ 0,0000357
24 sa Yüksek

$ 0,00003135
$ 0,0000357
$ 0,000960038828670104
$ 0,000009287846810971
-%1,88

-%1,60

-%49,92

-%49,92

Yellow Umbrella (YU) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Yellow Umbrella fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0000005496-%1,60
30 Gün$ -0,00000309-%8,44
60 Gün$ -0,00011866-%77,97
90 Gün$ -0,00002896-%46,34
Bugünkü Yellow Umbrella Fiyatı Değişimi

Bugün, YU, $ -0,0000005496 (-%1,60) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Yellow Umbrella 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00000309 (-%8,44) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Yellow Umbrella 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, YU değişimi $ -0,00011866 (-%77,97) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Yellow Umbrella 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00002896 (-%46,34) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Yellow Umbrella (YU) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Yellow Umbrella Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Yellow Umbrella için Fiyat Tahmini

2030 için Yellow Umbrella (YU) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, YU için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Yellow Umbrella (YU) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Yellow Umbrella fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Yellow Umbrella varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Yellow Umbrella Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, YU varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl Yellow Umbrella Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

Yellow Umbrella ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de YU satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Yellow Umbrella satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Yellow Umbrella (YU) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra Yellow Umbrella anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
Yellow Umbrella sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

MEXC'de Yellow Umbrella (YU) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

Yellow Umbrella (YU) Nedir?

YU Token is a blockchain-based payment solution designed to empower small businesses and consumers through fast, low-cost, and decentralized transactions. Built on the Solana blockchain, YU Token offers high-speed processing and minimal fees, making it ideal for real-world use cases like retail payments, loyalty rewards, and location-based services. The project integrates DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) to connect physical environments with blockchain technology, enabling features such as QR code payments and smart device integration.

Yellow Umbrella Kaynağı

Yellow Umbrella hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Yellow Umbrella Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Yellow Umbrella Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Yellow Umbrella ne kadar olacak?
Yellow Umbrella yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Yellow Umbrella fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Yellow Umbrella (YU) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
12-30 13:36:31Sektör Haberleri
比特币现货ETF昨日净流出1930万美元,以太坊现货ETF昨日净流出960万美元
12-30 07:29:57Sektör Haberleri
全網過去24小時內2.99億美元清算，多空雙爆
12-29 23:19:48Sektör Haberleri
RWA部門TVL超越DEX,排名第五大DeFi領域
12-29 10:20:45Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Yatay Seyrediyor, Bitcoin 88.000 $ Aralığını Koruyor, GMT Altcoin Piyasası Kazançlarında Öncülük Ediyor
12-29 06:52:03Sektör Haberleri
聖誕假期間機構離場，現貨比特幣ETF淨流出7.82億美元
12-29 05:49:53Sektör Haberleri
比特币存款情绪持续,过去24小时CEX净流入2,593.63 BTC

Yellow Umbrella Öne Çıkan Haberler

Paradigm, a top-tier crypto VC firm that has repeatedly invested in star projects, has fallen into silence.

Paradigm, a top-tier crypto VC firm that has repeatedly invested in star projects, has fallen into silence.

December 31, 2025
Important news from last night and this morning (December 30-31)

Important news from last night and this morning (December 30-31)

December 31, 2025
The Memecoin Trump deployment address has transferred a total of 94 million USDC to Coinbase in the past three weeks.

The Memecoin Trump deployment address has transferred a total of 94 million USDC to Coinbase in the past three weeks.

December 31, 2025
Daha Fazla Görüntüle

YU USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı YU long veya short pozisyonu açın. MEXC'de YUUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Yellow Umbrella fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
YU/USDT
$0,00003359
$0,00003359$0,00003359
-%1,63
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

