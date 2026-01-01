Bugünkü A L P H A Fiyatı

Bugünkü A L P H A ($ALPHA) fiyatı $ 0,00001146 olup, son 24 saatte % 8,07 değişim gösterdi. Mevcut $ALPHA / USD dönüşüm oranı $ALPHA başına $ 0,00001146 şeklindedir.

A L P H A, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.447,89 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B $ALPHA şeklindedir. Son 24 saat içinde $ALPHA, $ 0,00001145 (en düşük) ile $ 0,00001249 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0009103 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001145 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $ALPHA, son bir saatte +%0,04 ve son 7 günde -%12,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

A L P H A ($ALPHA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,45K$ 11,45K $ 11,45K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,45K$ 11,45K $ 11,45K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki A L P H A piyasa değeri $ 11,45K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $ALPHA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,45K.