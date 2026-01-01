Bugünkü aarna atv111 Fiyatı

Bugünkü aarna atv111 (ATV111) fiyatı $ 103,19 olup, son 24 saatte % 0,02 değişim gösterdi. Mevcut ATV111 / USD dönüşüm oranı ATV111 başına $ 103,19 şeklindedir.

aarna atv111, şu anda piyasa değeri açısından $ 181.651 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,76K ATV111 şeklindedir. Son 24 saat içinde ATV111, $ 103,17 (en düşük) ile $ 103,19 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 103,19 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 101,3 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ATV111, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

aarna atv111 (ATV111) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 181,65K$ 181,65K $ 181,65K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 181,65K$ 181,65K $ 181,65K Dolaşım Arzı 1,76K 1,76K 1,76K Toplam Arz 1.760,358591951642 1.760,358591951642 1.760,358591951642

