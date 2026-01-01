Bugünkü ABSCHAD Fiyatı

Bugünkü ABSCHAD (CHAD) fiyatı $ 0,00001343 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut CHAD / USD dönüşüm oranı CHAD başına $ 0,00001343 şeklindedir.

ABSCHAD, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.320,24 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 992,05M CHAD şeklindedir. Son 24 saat içinde CHAD, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00077096 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001333 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CHAD, son bir saatte -- ve son 7 günde -%0,62 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ABSCHAD (CHAD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,32K$ 13,32K $ 13,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,32K$ 13,32K $ 13,32K Dolaşım Arzı 992,05M 992,05M 992,05M Toplam Arz 992.051.477,3167694 992.051.477,3167694 992.051.477,3167694

Şu anki ABSCHAD piyasa değeri $ 13,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CHAD arzı 992,05M olup, toplam arzı 992051477.3167694. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,32K.