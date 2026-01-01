Bugünkü Abuwtiyuw Fiyatı

Bugünkü Abuwtiyuw (ABU) fiyatı $ 0,01154453 olup, son 24 saatte % 0,10 değişim gösterdi. Mevcut ABU / USD dönüşüm oranı ABU başına $ 0,01154453 şeklindedir.

Abuwtiyuw, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.544,53 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00M ABU şeklindedir. Son 24 saat içinde ABU, $ 0,01152209 (en düşük) ile $ 0,01157855 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,261831 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00714313 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ABU, son bir saatte -- ve son 7 günde -%1,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Abuwtiyuw (ABU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,54K$ 11,54K $ 11,54K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,54K$ 11,54K $ 11,54K Dolaşım Arzı 1,00M 1,00M 1,00M Toplam Arz 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

Şu anki Abuwtiyuw piyasa değeri $ 11,54K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ABU arzı 1,00M olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,54K.